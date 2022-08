Salzburger Festspiele : Was das Theater von der Krake lernen kann

Hat man je eine solch herrliche Krake auf der Bühne gesehen? Eine, die wie die verblüffend gelenkige Schauspielerin Ursina Lardi ihre Gliedmaßen so elegant wie rückgratlos immerzu in neue Himmelsrichtungen schraubt, einrollt und wieder ausfährt, sich klein macht und dann wieder groß, dabei ihre intelligente Haut glitzern lässt, dass da zuletzt wirklich so etwas wie ein Krakenbewusstsein greifbar wird? Noch dazu handelt es sich hierbei um das Bewusstsein eines Lebewesens, dessen acht Arme, neun Gehirne und drei Herzen immer aufs Neue so sehr in Widerstreit geraten über die eigene Art, die eigenen Sehnsüchte, Ängste und Todesarten, als handele es sich bei dem inneren Disput am Meeresboden in Wahrheit um ein philosophisches Tiefenseminar ohne Auditorium.

Der wundersame Kopffüßler, hochintelligent und verdammt, weil er nach nur vier Jahren sterben muss, vermag seine Opfer ja nicht nur aufs Kunstvollste zu täuschen, indem er vorausschauend handelt und seine Farbe hundertfach ändert. Im Falle eines Angriffs kann er andere Meeresbewohner auch täuschend echt imitieren. Die Anverwandlung also, der Rollentausch, die Simulation fremder Identität, mithin Urformen des Theaters, sind das Anliegen dieser Inszenierung, das mit der Krake am ausdrücklichsten ins Bild gesetzt wird. „Ich beobachte dich schon lange“, sagt sie keck zum Tiefseeforscher, als der das Tier mit seinem Tiefseeforscherblick gerade erst entdeckt zu haben meint. Ein hingespuckter Satz, und schon sind die herrschenden Verhältnisse auf den Kopf gestellt.

Menschen und Tiere sind hier verrückt nach Trost

Mit großer Spannung war die Salzburger Uraufführung von Thorsten Lensings erstem eigenen Stück erwartet worden. Dem Mitbegründer des Berliner Theaters T1 geht als Regisseur seit Jahren der Ruf des kompromisslosen Einzelgängers voraus. Weil er nur alle paar Jahre inszeniert, und das jenseits der gewöhnlichen Stadt- und Staatstheaterstrukturen. Er setzt stattdessen auf Kooperationen mit Festivals und freien Bühnen – „Verrückt nach Trost“ wird als Nächstes im September in den Berliner Sophiensälen zu sehen sein. Die Handschrift des Regisseurs, die er unter anderem schon in Tschechows „Kirschgarten“, Nestroys „Häuptling Abendwind“ oder der Bühnenadaption von „Unendlicher Spaß“ erkennen ließ, macht sich auch in „Verrückt nach Trost“ bemerkbar: ein karger Raum mit wenigen Dingsymbolen (Bühne: Gordian Blumenthal, Ramun Capaul) erlaubt den Einblick in die Theatermaschine, um in diesen dreieinhalb Stunden nie vergessen zu lassen, wo wir uns gerade befinden. Dazu ein Ensemble, mit dem Lensing seit Jahren arbeitet und das auf dem schmalen Grat zwischen Anarchie und Ernsthaftigkeit so geschickt zu balancieren vermag, wie es wohl überhaupt nur im emphatischen Schauspielertheater gelingen kann.