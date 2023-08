Als Franz Liszt sich das Klavier zu unterwerfen begann, begnügte er sich nicht mit dem besessenen Üben von Oktaven, Passagen und Trillern und mit der Kunst des Berauschens, sondern studierte die Geschichte der Musik, schulte seinen Blick für Werke der bildenden Kunst und las die Schriften der europäischen Literatur.

Und so suchte auch György Ligeti, eine Faust-Natur wie sein ungarischer Ahne, bei seinen – zwischen 1985 und 2001 entstandenen – Etüden nach Anknüpfungen und Anregungen. Er fand sie in der metalogischen Fabel-Wunderwelt von Lewis Carroll, den verwirrenden Denk-Bildern von Maurits Escher, den düsteren Romanen von Kafka, im magischen Realismus von Jorge Luis Borges, in poly­metrischen Schichtungen der mittel­alterlichen Ars subtilior, in balinesischer Gamelan-Musik wie in der rhythmischen Polyphonie der Banda-Linda in Zentral­afrika, in den irrwitzigen „Studies for ­Player Piano“ des amerikanischen Exzen­trikers Conlon Nancarrow, der mit vor­gestanzten Rollen auf einem pneumatisch aktivierten Klavier Geschwindigkeitsrekorde erreichte, die allein mit Fingern nicht möglich sind, fand sie endlich in den „lässigen“ Improvisationen von Miles Davis.

In mehr als einem Dutzend von Konzerten der Festspiele stehen Werke Ligetis zu dessen hundertstem Geburtstag auf dem Programm. Zehn davon finden sich in der Reihe „Zeit für . . .“, die seit Jahren Komponisten unserer Zeit zugedacht ist. Das dritte Konzert der Reihe war den achtzehn Etüden gewidmet. Bestritten wurde es von einem Pianisten, dem Ligeti stärkste Impulse beim Aufbau seiner neuen Magna Charta des Klavierspiels verdankte: Pierre-Laurent Aimard.

Anders als Frédéric Chopin, den er beim „Ertasten“ seiner Studien als „mein Ideal“ in Erinnerung hatte, gehörte Ligeti nicht zu den Komponisten, die dem Vir­tuosen dienten. Das Unbehagen über das eigene pianistische Können führte zum Experimentieren am Klavier. Er hat vom „taktilen Vergnügen“ gesprochen, komplexe Gebilde experimentierend und konstruierend zu er­tasten. Ziel der achtzehn Etüden war eine kontrapunktisch verschachtelte, me­trisch komplexe und doch affektive Musik („mein Ideal Chopin“). Es sind Grenzgänge der Spiel­barkeit. Tradierte Techniken – rasende Tonrepetitionen – werden ins Extrem getrieben. Für den Pianisten ist es zwar auch eine Folter der Finger, in höherem Maß aber die Herausforderung einer Gehirn-Teilung, welche die vollkommen un­abhängige Steuerung der Hände erfordert.

Aimard spielt schneller als möglich

Aimard hat betont, dass die Etüden nicht dazu gedacht sind, die Hörer nach dem Muster des beliebten Virtuosenabends ins Nirwana ästhetischen Genusses zu entführen. Als Hommage an den Komponisten-Freund hat er sie in diesem Jahr bereits beim Festival in Aldeburgh, das er lange leitete, und beim Klavier-Festival Ruhr gespielt. Das Salzburger Konzert eröffnete er mit den vier Etüden des dritten Buches, beginnend mit dem zart-atmosphärischen Andante „White on White“ vor dem Prestissimo des Canons, der, vielleicht an Schumanns Paradox „So schnell wie möglich – noch schneller“ in ein „Presto impossibile“ führt.

Es ist faszinierend, zu beobachten, dass Aimard bei seinem Spiel nie mit erregenden Effekten zirzensischer Gestik buhlt; es ist, als spreche er mit den Köpfchen der Noten, die ihm entgegenblicken. Er lächelt verschmitzt zurück. Eine Stunde, eine ­lange, schwere, anstrengende, kurzweilige Stunde durchwandert man als Hörer, wie in der wilden Toccata „L’escalier du Diable“, eine Treppe aus Tönen, die sich wie eine Spirale nach oben windet, immer weiter und weiter, ins Unendliche.

Für die Anerkennung, Bewunderung, Wertschätzung seines titanischen Tuns (ja, titanisch) bedankte sich Aimard – der vom Komponisten George Benjamin in der Laudatio nach dem Empfang des Siemens-Musikpreises gerühmt wurde als Musiker, der auf die Klavierliteratur der letzten Jahrzehnte wie auf die Verbreitung moderner Musik den größten Einfluss ausgeübt hat – ganz nach der Manier von György Ligeti. Scheinbar gerührt vom Beifall des überwiegend jungen Publikums, begab er sich noch einmal ans Klavier. Schlug einen Ton an. Ließ ihn, das Pedal haltend, lang und lang und noch länger, ausklingen. Stand auf. Kam noch einmal wieder. Öffnete eine Partiturseite, die aus Sicht der neunten Reihe leer aussah. Dem Ligeti-kundigen Kollegen Walter Weidringer ist zu danken für die Aufklärung des sarkastischen Scherzes: Es war ein tiefes Cis, der einzige Ton aus der ersten der drei Ligeti-Bagatellen von 1961, deren zweite und dritte nur aus je einem Pausentakt bestehen, allerdings mit Tempo- und Metronomangaben versehen.