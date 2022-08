„Jedermann“ in Salzburg : Braucht es als nächstes eine „Jederfrau“?

Lars Eidinger wird den „Jedermann“ in Salzburg 2023 nicht mehr spielen, und die Zeit wäre reif, das Stück in eine „Jederfrau“ umzudeuten – geeignete Schauspielerinnen gäbe es genug.

Das Sommertheaterloch hat uns eine kleine, feine Klatsch-und-Tratsch-Diskussion beschert. Erst kürzlich hatten wir hier auf die sinkende Verweildauer der Buhlschaft-Besetzung beim Salzburger „Jedermann“ verwiesen, schon hat Verena Altenberger verkündet, 2023 – nach nur zwei Jahren – nicht mehr dabei zu sein, und Lars Eidinger in der Titelpartie ebenso wenig. Wer wird die beiden wohl beerben? Interessanter als das Namedropping testosteronstrahlender Schauspielerheroen ist aber das, was Mavie Hörbiger – seit 2017 selbst an der Inszenierung beteiligt, diesmal als Gott und Teufel – am Premierenabend der Kritikerin Christine Dössel von der „Süddeutschen Zeitung“ mitgab (ob diabolisch lächelnd oder in göttlicher Eingebung, ist nicht überliefert): Warum nicht endlich eine „Jederfrau“?

Eine Schauspielerin in der Lebemann- und Chauvi-Hallodri-Rolle, das würde die Frage noch mal neu aufwerfen, warum wir uns dieses knittelreimende, allegorisch angestaubte „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ eigentlich immer und immer wieder geben. Seit Generationen suchen Regisseure und Schauspieler nach neuen Seiten des alten, weißen Ego-Shooters. Vielleicht wäre sogar das konsequenteste Alternativprogramm, die Story nicht umzubesetzen, sondern umzuschreiben. 2020 gab es in Salzburg ja schon eine doku-theatrale Sterbebegleitung, von Milo Rau und Ursina Lardi: „Everywoman“.

Warum nicht eine Perspektivumkehr?

Wobei, ein echter Weckruf fürs breite Publikum wäre nur der Cross-Gender-Cast. Nicht, dass das zwangsläufig klüger geriete als manche bisherige Interpretation. Aber man muss die Idee ebenso wenig als effekthascherisch abtun. Bei Hamlet, Lear, Kreon, Mephisto, Richard III. gab es schon die tollsten weiblichen Rollen-Aneignungen. Und für die Frage nach dem Sinn kann die Perspektivumkehr auch helfen: Was an Jedermann ist urmännlich, was urmenschlich – und, mein Gott, wäre es nicht einfach das Wagnis mal wert?

Mehr zum Thema 1/

Und wenn wir schon träumen, dann von einer ehemaligen Buhlschaft in der Hauptrolle. Sophie Rois könnte das. Oder eine der legendären Grandes Dames von Christiane Hörbiger bis Nicole Heesters. Oder: Senta Berger! Die zeigte sich kürzlich im Interview ziemlich woke in Genderfragen als (Selbstzitat) „alte weiße cis-Frau“. Was für ein Schauspiel wäre das, wenn die Berger, wenigstens für einen Sommer, auf die Theaterbretter zurückkäme, wach, widerständig, unwiderstehlich. Und wenn dann der Herrgott (nein: Gott*) den Abberufungsbefehl laut über den Domplatz riefe: „Je-de-frauuu!“ – das würde ich gern erleben.