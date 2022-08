Berliner Orchestersaison : Kostbar, bestürzend und glaubwürdig

Routine hat etwas Beruhigendes. Die Corona-Pandemie kann das Konzertleben über Jahre noch so sehr ausgebremst, Russland die Ukraine überfallen haben – von den Orchestern wird nach wie vor Gustav Mahler gespielt: Mahler, Mahler und noch einmal Mahler. Gleich vier seiner Symphonien gibt es in Berlin zur Saisoneröffnung zu hören, die Fünfte, Sechste, Siebte an aufeinanderfolgenden Abenden, von drei verschiedenen Orchestern, ohne dass es Absprachen oder die Absicht eines Zyklus gegeben hätte. Ein Riesenklangkörper zu Saisonbeginn: Vielleicht geht es ja um den Nachweis, dass auch wirklich das ganze Orchester wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Vielleicht gilt es, Repräsentationsbedürfnisse zu befriedigen gegenüber Sponsoren, die vor dem Nach-Konzert-Empfang auch gerne eine Sause im Konzertsaal hätten. Vielleicht möchte man die Massen befriedigen, die nach den dramaturgisch gewieft gesetzten Schlusssätzen johlen wie im Sportstadion. Oder ist Mahler eben doch der Katastrophiker unter den Komponisten, dessen Musik auch noch die Katastrophen unserer Zeit in sich trägt?

Hört man das Konzerthausorchester und Christoph Eschenbach mit der Fünften von Gustav Mahler, bleibt einem wenig anderes übrig, als die Aktualität Mahlers zumindest in diesem Stück zu bejahen. Was der zweiundachtzigjährige Eschenbach zu Beginn seiner letzten Saison am Gendarmenmarkt bei Mahler freilegt, ist nicht weniger als das gesamte Kaleidoskop des Lebens: Brutalität, Gewalt, Verwundung, Trauer, aber auch jähe Hoffnung, Liebe und wild auffahrende Lebensfreude. Mit Eschenbach steht ein Dirigent am Pult, der all das mit bestürzend glaubwürdiger Stimme zum Klingen bringt. Es mag mit seiner eigenen Erfahrung als Kriegsflüchtling und Kriegswaise zu tun haben, mit den Traumata seiner Kindheit, deren Bilder jetzt, im hohen Alter, wieder stark in die Erinnerung zurückdrängten, wie er kürzlich berichtete.

Zum Atemraubenden dieses Abends gehören aber auch Art und Weise, wie er hier sein Inneres preisgibt: noch im orchestralen Tumult leise, horchend, lauschend, mehr mit den weit aufgerissenen Augen dirigierend, mit ausdrucksvoller Mimik, als mit der Gestik. Die wirkt oft verwirrend, lässt den Musikern des Orchesters aber zugleich einen Interpretationsspielraum, der sie zur ständigen Wachheit zwingt. Dass sich ein Dirigent bei einer Mahler-Symphonie so wenig um technische Belange in der Organisation des Riesenklangapparates kümmert und ein so geschlossenes, anrührendes Ergebnis erzielt, das grenzt an ein Wunder und ist zugleich ein eindrucksvolles Votum für den Primat des Ausdrucksvoll-Musikalischen. Statt Interesse am technischen Ablauf vermittelt Eschenbach dem Orchester eine Haltung der Hingabe.

Das Bewusstsein, mit welchen Kostbarkeiten man es als Musiker zu tun hat: Es gibt kaum einen Dirigenten, der das derzeit so vermittelt wie Christoph Eschenbach. Eher langsame Tempi gehören dazu, die ihm die Möglichkeit geben, im Detail zu wirken: Phrasierungen aus dem Moment heraus zu gestalten, einschneidenden Klangereignissen Raum und Zeit zum Nachhallen zu verschaffen. Das geschieht unmittelbar, im Augenblick und hinterlässt den Eindruck eines lebendigen Ganzen, wie er selten nur im Konzertsaal zu erleben ist.

In dieser Weise an die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss zu gehen ist kein geringeres Wagnis. Selten hat man die Lieder gedehnter gehört, woran auch Renée Fleming ihren Anteil hat. An Eschenbachs Introspektion beteiligt sich die Sopranistin entschieden, den Köstlichkeiten von Strauss’ Melodieführung schmeckt sie andachtsvoll nach. Das illustrative Moment von Strauss’ Komposition verliert dabei gegen einen Ton schmerzlich ausgekosteter Traurigkeit. Wie sich aber Trauer und Schönheit begegnen: Das wird hier zum Ereignis und zum Programm auch für die nachfolgende Mahler-Symphonie.

Tags zuvor hatten die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko das ungleich unbequemere Stück: Mahlers siebte Symphonie gehört zu den selten gespielten Werken des Komponisten, was mit der ungewöhnlichen Instrumentierung zu tun hat (im vierten Satz treten Mandoline und Gitarre hinzu, um zur serenadenhaften Atmosphäre beizutragen), aber auch mit der Unhandlichkeit des Stückes. Schon der erste Satz erscheint wie ein Gang übers Geröllfeld, wo Brocken um Brocken erklommen wird, unterbrochen von sehnsüchtigen Blicken ins verheißungsvolle Himmelblau. Melodiös wird das Stück spät erst, im vierten Satz, um bald schon, im gern gescholtenen Schlusssatz, in ein diatonisches Stahlbad zu münden.

Man wird das Werk selten mit größerer rhythmischer Präzision hören können, kaum einmal auch mit solch einer Klarheit, was die erschlagende Dichte der Polyphonie angeht. Als entschiedener Bürgerschreck zeigt sich Mahler hier, indem er den gängigen Schönheitsbegriff bekämpft und das Orchester zur klanglichen Kratzbürste werden lässt, die pikst und scheuert. Unter Petrenko geschieht das mit detaillierter Schärfe und konzen­triertem Nachdruck. Aber gegen wen richtet sich das nun, abgesehen von der Gesellschaft von damals? Im Gegensatz zur Fünften scheint sich der Wert der Siebten im Musealen zu erschöpfen. Und nicht einmal Christoph Eschenbachs liebevolle Hingabe könnte daran wohl etwas ändern.