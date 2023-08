Aktualisiert am

„Wir geben die Heimat in unserer Sprache auf“

Leseschwächen der Viertklässler, Verfall des Musikunterrichts: Die Sängerin Edda Moser kämpft für gutes Deutsch und gegen die Resignation in der Bildungspolitik. Ein Gespräch.

Torgau an der Elbe, Residenz der säch­sischen Ernestiner zur Reformationszeit: Eine reichliche Woche lang prägte die Internationale Sächsische Sängerakademie mit öffentlichen Kursen und Konzerten den Klang der Renaissance-Altstadt. Edda Moser, Jahrgang 1938 und unter der Leitung von Dirigenten wie Karajan, Böhm oder Karl Richter eine der international ausstrahlenden Stimmen der deutschen Musikszene, bringt für diese Akademie jahrzehntelange Erfahrungen mit: Schon vor ihrem Bühnenabschied 1994 leitete sie Meisterkurse und ist damit weiter tätig. In Torgau war in ihren Stunden vor allem eine erstaunlich vitale, die Kursanten schonungslos herausfordernde Energie zu beobachten – ein Eindruck, der ins Gespräch weiterwirkte.

Ehrlich gesagt, verehrte Frau Moser, weiß ich nicht, ob ich mir als junger Mensch wirklich einen Kurs unter Ihrem Regiment erträumen würde: Sie gehen, gerade bei kritischen Aspekten, sehr direkt und robust zur Sache.