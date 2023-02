In seiner Kindheit gab es für ihn keine Kindheit. Seine ersten Lebensjahre verbrachte der aus Kasan gebürtige Fjodor Iwanowitsch Schaljapin, der heute vor 150 Jahren geboren wurde und 1938 starb, in der Hölle von Armut und Hunger, Elend und Prügel. Prügel durch seinen trunksüchtigen Vater. Prügel in der Schule. Prügel durch die Lehrherren, bei denen er für Hungerlohn schuftete. Als er mit zwölf Jahren erstmals ein Theater betrat, wurde er von der Vision seiner Zukunft überfallen. „Wenn ich mir irgendein ein Ziel für mein Leben vorstellen konnte, dann war es, Schauspieler und Sänger zu werden.“

Er war 26 Jahre alt, als er am Moskauer Bolschoi-Theater dank seiner Darstellung des Méphistophélès“ in Gounods „Faust“ als „Stolz und Glorie des russischen Oper“ gefeiert wurde. Was auf oder nach dem Weg durch die Dornenhecken und Hohlräume des Lebens geschah, war die größte Eruption von Talent in der Musik- und Theaterwelt in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. „In der russischen Kunst“, schrieb des Sängers Freund Maxim Gorki, „steht Schaljapin, gleich Alexander Puschkin, für eine ganze Epoche.“

Es war die Gewalt des Fremden, die mit ihm in das Theaterleben einbrach, erst in St. Petersburg und Moskau, dann 1901 bei seinem Debüt an der Mailänder Scala als Mefistofele in der Oper von Arrigo Boito debütierte, der jäh begriff, weshalb seine Oper unterschätzt worden war: „Jetzt sehe ich, dass ich bisher immer nur arme Teufel hatte. Welch glänzender Sänger und Darsteller.“ Scala-Impresario Giulio Gatti-Casazza, später der General Manager der Met, schrieb in seinen „Memories of Opera“, dass „das oft missbrauchte Wort vom ,Schöpfer‘ einer Rolle mit voller Berechtigung“ gebraucht werden könne.

Sänger und Darsteller. Schaljapin selbst definierte sich als Schauspieler, der singt und dabei die Grenzen der beiden Sphären aufhebt – wie etwa beim ersten Monolog des Boris: „Skorbit dusha“ („Meine Seele ist schwer“). Er singt nicht. Spricht keinen Hörer an. Der Theaterbesucher erlebt ihn bei einem Selbstgespräch. Als Schaljapin 1895 am Mariinsky-Theater begann, eben 22 Jahre alt, empfand er „instinktiv einen Abscheu vor den stereotypen Formen von Opernaufführungen“. Um sich aus der Zwangsjacke zu befreien, in die er sich bei konventionellen „Konzerten in Kostümen“ gezwängt fühlte, floh er ins Theater.

Im Schauspieler Mamont Dalski fand er einen Künstler, der ihm zeigte, wie eine Bühnenfigur geschaffen wurde. Jede Begegnung mit Künstlern und Schriftstellern wurde für den Lernwilligen, den Lernwütigen zur Herausforderung. Seine visuelle Phantasie entwickelte er durch Begegnung mit Malern in Moskau, nachdem er 1896 dem Lockruf eines „Moskauer Medici“ gefolgt war: Sawwa Mamontow. Er, der Sohn des Industrie- und Bahnmagnaten Iwan Mamontow, hatte ein privates Theater errichtet und dem jungen Sänger versprochen: „Hier kannst du alles tun, was du willst.“ Er hätte keinen Besseren finden können. Auch Schaljapin war, um ein Wort von Ingeborg Bachmann über Maria Callas aufzunehmen, ein Hebel, der die Welt umdreht. Er war das erste Märchen.