Russisches Doku-Theater „Das letzte Wort“ : Im Kerker die eigene Stimme finden

Metamorphosen des Polizisten: Geflohene russische Künstler bringen am Berliner Gorki-Theater das Dokumentarstück „Das letzte Wort“ zur Uraufführung.

An und auf der Nähmaschine: Alisa Khazanova als Hauptdarstellerin in „Das letzte Wort“ Bild: Ute Langkafel

Die letzten Tage des katastrophalen Jahres 2022 wurden von einer Gruppe russischer Künstler, von denen die meisten ihr Land dauerhaft verlassen haben, in der Studiobühne des Berliner Gorki-Theaters mit einer szenischen Performance begangen, die sich vor dem gewaltlosen Widerstand gegen staat­liche Rechtsverhöhnung verbeugt. Das Stück mit dem eine Endzeit beschwörenden Titel „Das letzte Wort“ (The Last Word) montiert Gerichts­plädoyers und Erinnerungen russischer Menschenrechtsaktivistinnen zu einem weiblichen Monolog, der sich in wechselnden Rollengesichtern der totalen Gewalt entgegenstellt und die Stummheit der Ge­sellschaft zu durchbrechen versucht.

Seine Textautorin Anna Narin­skaya, die heute in Berlin lebt, erklärt, Frauen seien im oppressiven wie patriarchalischen Russland doppelt unterdrückt. Sie habe nach Kriegsbeginn in Moskau bleiben wollen, sagt die 56 Jahre alte Narinskaya der F.A.Z., doch Polizisten, die täglich ihre Wohnung aufsuchten, hätten ihr mit Inhaftierung gedroht.

Der Regisseur Maxim Didenko, der ebenfalls nach Berlin umgezogen ist, sagt, das Einstundenstück habe ihm ermöglicht, nach einer depressiven Phase, in der er ganz von der Nothilfe für Freunde absorbiert war, wieder schöpferisch zu werden und eine Stimme als Künstler zu finden. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit mit dem nach Frankreich geflohenen Bühnenkünstler Pawel Sem­tschenko und dem Komponisten Wladimir Rannew, der das subtil-schlichte Sounddesign aus dumpfem Pulsschlag, vorsprachlichem Geheul und Liedgesang im Volkston beisteuerte. Rannew bleibt aus familiären Gründen in Russland, wo freilich seine Arbeitsoptionen schwinden, weil immer mehr Theaterleiter sich zum Ukrainekrieg bekennen.

Neun Frauenfiguren verschmelzen zu einer großen Anklage

Die Schauspielerin und Tänzerin Alisa Khazanova, die heute in London lebt, verkörpert die neun Frauenfiguren, die in Semtschenkos grauem Zellenraum ihren extrapolierten Peinigern zu verschiedenen Zeiten gegenübertreten. Dass Khazanova Englisch spricht mit deutschen Übertiteln, macht die Botschaft des Einstundenstücks universell. Die Eröffnungssequenz veranschaulicht mit der Gerichtsrede der Mitherausgeberin der Moskauer Studentenzeitschrift „Doxa“, Alla Gutnikowa, vom vergangenen April, wie man die eigene Stimme überhaupt findet.

Gutnikowa will nicht über ihren Fall – ihre Verfolgung wegen Berichten über Menschenrechtsverletzungen – reden, sondern darüber, dass kein Buch sie jemals Indifferenz oder Feigheit gelehrt habe; beim Zitieren konformistischer Floskeln wie „Das geht mich nichts an“ oder „Die zuständigen Behörden werden es klären“ verzerrt sich ihre Stimme elektronisch. Zum Zeichen, dass Widerstand aus einer Position der Schwäche in jeder Epoche möglich ist, erklingt dann vom Band der Bericht der Dichterin Natalja Gorbanewskaja, die 1968 mit ihrem Kinderwagen auf dem Roten Platz gegen den sowjetischen Einmarsch in Prag demons­trierte und sofort festgenommen wurde.

Weiblicher Widerstand findet sich aber auch in der muslimischen Provinz. Ein eindrucksvolles Zeugnis stammt von der inguschetischen Museumsleiterin Sarifa Sautijewa, die bis heute im Gefängnis sitzt, weil sie 2018 die Proteste gegen die Grenzveränderung zugunsten der Nachbarrepublik Tschetschenien dokumentierte. Sautijewa klagt nicht über eigene Nöte, sondern über ein Kleinkind, dem in der Haft gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsstandards verweigert wurden und das dann seiner Mutter weggenommen wurde.

Eine günstigere Wendung nahm das Schicksal der LGBT-Künstlerin und Theaterpädagogin Julia Zwetkowa im fernöstlichen Komsomolsk, die wegen bodypositiver Zeichnungen der Pornographie angeklagt und sozial ruiniert wurde. Zwet­kowa konnte Russland verlassen. Die Petersburger Künstlerin Alexandra Skotschilenko hingegen, die seit dem Frühjahr in Untersuchungshaft sitzt, weil sie in einem Supermarkt Preisschilder mit Nachrichten über Kriegsgräuel in Mariupol vertauschte, geht dort langsam zugrunde. Auf einer die Häftlingsarbeit repräsentierenden Nähmaschine kauernd, erzählt Khazanova mit dünner Stimme von Skotschilenkos Zöliakie, weshalb sie, da die Gefängnisleitung ihr nicht erlaubt, Diät zu halten, unter chronischen Vergiftungssymptomen leidet, die auch andere Organe angreifen.

Mit zwei Darstellern gegen Putin

Khazanova verkörpert ihre Figuren mit expressiver Intensität, was Kameraprojektionen auf dem Gazevorhang oder der Bühnenrückwand in wechselnden Perspektiven untermalen. Der russisch-chinesische Performer Valentin Tszin als ihr männlicher Partner setzt dem die bodennahe Verrenkungskörpersprache des ja­panischen Butoh-Tanzes als Kontrapunkt entgegen. Tszin, der als rotverschmierter Körper in die Bühnenzelle kriecht, lässt sich von der Heldin betrauern, reinigen, kleiden, um ihr dann als Polizist mit Uniformmütze und Schlagstock, aber auch als Richter entgegenzutreten.

Als Khazanova in der Rolle der Hochschullehrerin und Stadtparlamentarierin Julia Galjamina erklärt, Präsident Putin fürchte sie, weil sie den Menschen eine Zukunft in Würde, er jedoch nur Gewalt anzubieten habe, bringt der starke Mann nur Grimassen und unartikuliertes Lallen hervor. Am Ende stürzt er zu Boden und wird ­wie ein Soßenklecks hinter die Bühne gezogen. Didenkos Künstlermannschaft hofft, das Stück bald wieder zeigen zu können.