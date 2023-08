Die Gesellschaft übt den Schulterschluss. Theseus, Herzog von Athen, und Hippolyta, seine Braut, vormalige Königin der Amazonen, gehen am Vorabend ihrer Königshochzeit auf Tuchfühlung mit dem Hofstaat. Das Tuch ist dunkelbraun und ein hochfeiner Stoff. Eng geschnittene Anzüge tragen sowohl das hohe Paar als auch seine Entourage, keine Uniform, sondern diskret abschattierte Variationen eines repräsentativen Modells. Eng pressen sich die Standespersonen aneinander, sodass Egeus den Schutz des Kollektivs genießt, als er vom König die Todesstrafe für seine Tochter Hermia verlangt, die den ihr vom Vater zugedachten Mann nicht heiraten will.

Überall sonst würde ein solches Gesetz als barbarisch gelten, in Athen gehört es offenbar zur Kultur. Auch die beiden jungen Männer, zwischen denen Hermia die fatale Wahl getroffen hat, sind Fleisch vom Fleische des Volkskörpers, können gerade einmal mit dem Kopf wackeln, wenn sie pro forma in eigener Sache reden. Ob Wunschkandidat, ob Pflichtbewerber: Ihre eigenen Präferenzen schlagen nicht durch.

Diese gesamte feine Gesellschaft von Athen tritt in Barbara Freys Inszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ als ein einziges Wesen auf, mit einem gemeinsamen, kompakten, gut vernähten Leib, aber fünf Köpfen, die auch vier oder sieben sein könnten. Der König und sein mit ihm verwachsenes Gefolge sehen aus wie die aus der griechischen Mythologie bekannte Hydra. Und auch wieder nicht beziehungsweise gar nicht. Denn das Monströse ist hier nicht wandelnde Drohkulisse, sondern gut sitzende Tarnung einer tiefsitzenden Verunsicherung. Mit jedem Millimeter Landgewinn kann die aristokratische Phalanx in eine Ohnmachtdemonstration stolpern.

Angst vor dem dunklen Saal

Aus Furcht bleibt man beieinander. Unverstellt und vollends rührend zeigt sich dieses Anschlussbedürfnis als elementarer Beweggrund der Gesellschaftsbildung am anderen Ende der sozialen Pyramide. Die Handwerker, die beim Staatshochzeitsfest ein Theaterstück aufführen möchten, sind hier pathologisches Fallstudienmaterial für ein ansteckendes Seelenleiden, das als Lampenfieber verniedlicht wäre. Noch bevor einer von ihnen daran denken könnte, alles zu tun, um sich im Rampenlicht zu bewähren, hat sie die Angst vor dem dunklen Saal im Griff, vor den unbekannten Erwartungen jeglichen Publikums. Es sind zauberhafte Momente, wenn sich die Truppe der „Meisters“, wie der Hauptdarsteller und Souffleur Zettel seine Kollegen in Jürgen Goschs Übersetzung apostrophiert, wirklich und ausschließlich als Truppe über die Bühne bewegt, in schwebenden Trippelschritten, weil bloß keiner Anstoß erregen und aus der Reihe tanzen will. Am zaghaftesten gebärdet sich naturgemäß der Darsteller des Löwen (Marie-Luise Stockinger).

Das klingt, wenn man es so beschreibt, nach Karikatur und Slapstick, bewährten komischen Stilmitteln aus dem Fundus der Aufführungstradition. Und weckt einen ganz falschen Eindruck. Man müsste, was einem mit dieser auf zwei Stunden und zwanzig Minuten gekürzten Fassung des Stücks geboten wird, vielleicht eher umschreiben als beschreiben, weil das Ganze die Wirkung erzeugt, eine poetische Gesamtstimmung.

Welchen Reim soll man sich darauf machen, dass in dieser Komödie die natürliche Welt der Menschen von einer übernatürlichen Welt der Feen verdoppelt wird, sodass den Hochzeitsvorbereitungen von Theseus und Hippolyta die Eheprobleme der Luftspielleiter Oberon und Titania entsprechen? Barbara Frey präpariert an der konventionellen Apparatur zur Perpetuierung sozialer Härten das Sanfte heraus und am absurden Theater der sogenannten Rüpel das Zarte. Das kann man so verstehen, dass die unvollkommenen Arrangements der sozialen Wirklichkeit die Gegenwelt schon enthalten, deren Lebendigkeit man sich zu Shakespeares Zeiten im Rückgriff auf sagenhafte Geschichten des Volksglaubens herbeiträumen konnte.

Lakonie des echten Liebeswahns

Die Fürstlichkeiten sind als Doppelrollen besetzt, allerdings kreuzweise. Sylvie Rohrer gibt im Jagdkostüm des Oberon der inneren Amazone Auslauf, die Hippolyta mit der Annahme des Heiratsantrags unterdrücken musste. Markus Scheumann, der im bronzenen Anzug des Theseus eine anachronistische Staatsräson hochhält und stoisch seinen Hochhaltungsschaden erträgt, eine hohlwangige Mischung aus Joachim Fest und Mathias Döpfner, steckt als Titania in einer grünen Paillettenhaut mit einem Perückenboliden auf dem Kopf und entblößt vor dem in den Esel verwandelten Zettel eine Schulter, mit der Lakonie des echten Liebeswahns. Die kosmische Show muss weitergehen.

Mit volkstümlichem Reimgut liefert Gosch das Material für einen Reigen unseliger Leiber, denen die Mondphasen als naturgegebenes Muster der Wiederho­lungs­schleifen, aus denen der Alltag besteht, eine Art Trost bieten. Alles greift schön ineinander, bleibt vielleicht etwas monochrom. Die versammelten Nuancierungsvirtuosen aus dem Ensemble des Burgtheaters werden Barbara Freys Inszenierung in der kommenden Saison auch auf ihrer Wiener Heimatbühne spielen.

Für die Ruhrtriennale, als deren Intendantin Barbara Frey im dritten und letzten Jahr amtiert, wurden in Duisburg in die Kraftzentrale des 1985 stillgelegten Meidericher Hüttenwerks eine Drehbühne und eine Zuschauertribüne gesetzt. Aus dem Riesenraum der Halle wird für den Wald von Athen nichts herausgeholt. Was ist von der Festivalidee der Belebung der Industrieruinen geblieben? So könnte das Stück auch in einem der im Sommer leer stehenden Ruhrgebietstheater gegeben werden.

Das Meidericher Hüttenwerk liegt im Landschaftspark Duisburg-Nord. Die meisten Vorstellungen des „Sommernachttraums“ sind um 20 Uhr angesetzt. Wenn man mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof zurückfahren muss, kann es mit dem Erreichen der letzten Züge knapp werden. Hat die Festivalleitung an ein junges Publikum gedacht, das ohne Chauffeur unterwegs ist und es sich nicht unbedingt leisten kann, den Festivalbesuch mit einer Hotelübernachtung zu verbinden?