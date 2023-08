Den Ruhrpott mit Bergbau und Kohlestaub zu assoziieren ist kein intellektueller Spagat. Die Intendanz der Ruhrtriennale kokettiert mit der verklärten Erinnerung an eine vergangene Zeit, in der die Kumpel Export tranken und man die zwischen zwei Fenstern aufgehängte Wäsche schmutziger als vorher wieder in die Mietskaserne zog.

Nicht umsonst steht im Foyer des Duisburger Gebläseparks ein Stahlmonstrum aus dem industriellen Zeitalter dem gemeinhin selbstgewissen Publikum der musikalischen Avantgarde im Weg. Der griechisch-französische Komponist Georges Aperghis ist ein Pionier des modernen „théâtre musical“ und gewann 2021 den Ernst-von-Siemens-Musikpreis, besser wird es für einen Komponisten nicht.

Mit seinem uraufgeführten Auftragswerk „Die Erdfabrik“ versucht er, das vulgärkulturelle Erbe des Ruhrgebiets mit Tiefgang zu füllen, will erfahren, „wie Dunkelheit klingt, wie Arbeit klingt, wie Tropfen klingen“. Das Ergebnis ist aber kein lokalpatriotisches Denkmal, sondern ein mal semantisch eindeutiges, mal anspielungsreiches und intimes Klangtheater.

So klingt sie aber nicht, die Dunkelheit, ist man zu Beginn gewillt zu sagen, denn wenn das Publikum die Sängerin Donatienne Michel-Dansac mit den vier Instrumentalisten um sie herum in die Tiefe begleiten soll, dann muss es über Tage anfangen. Und hier ist es laut: Gepresste und nervtötende Dada-Silbenversatzstücke ersterben erst und fliegen plötzlich wieder gellend über das minimalistische Bühnenbild, das zu großen Teilen aus dem riesenhaften Schlagwerk der beiden Perkussionisten besteht. Christian Dier­stein und Dirk Rothbrust stehen dreschend zwischen Glocken, Trommeln und Benzinkanistern. Marco Blaauw steckt unentwegt andere Schalldämpfer in seine Trompete, und auch die großartige und charismatische Sophie Lücke sägt auf ihrem Kontrabass herum.

Wenn es bei Aperghis fünf Musiker gibt, dann gibt es hier und da auch fünf Perkussionisten. Das Tutti der musikalischen Moderne – schön ist anders, sagt das tonale Ohr. Unten angekommen ist es dunkel, sphärische Stille: „Wo bin ich?“, ist der erste verständliche Vers. Auch der des Deutschen kundige Zuschauer ist dankbar für die erstmals eingeblendeten englischen Übertitel, die ihm versichern, dass er bisher noch kein sprachliches Zeichen im Krach der Oberwelt verpasst hat.

Nach einer dramaturgischen Stringenz sucht man in Aperghis’ Stück vergeblich. Die erklärte große Linie, immer tiefer in die Erde vorzudringen und am Ende im hellen Himmel herauszukommen, hat nicht nur etwas Pathetisches, sondern liegt höchstens verschleiert im musikalischen und szenischen Geflecht. Er liebt das Vage, das raffiniert Flüchtige eines bloßen Eindrucks, und das erwartet der Komponist und Regisseur Aperghis auch von seinem Publikum. Er hat einmal gesagt, es freue ihn immer wieder, nach der Vorstellung von dem einen Zuhörer die eine, von dem anderen die andere Deutung zu hören.

Vieles steht für sich an diesem Abend und bedarf keiner Deutung (wer braucht das heutzutage schon), einiges ist durchschaubar. Im postmusikalischen Zeitalter freut man sich über jedes anstrengungslose Aha: Tropfen waren angekündigt, und dank der Geräusche von Xylophon und gegeneinanderschlagenden Kieselsteinen gab es Tropfen, eine fixe Idee in Aperghis’ komplexem, weit aushebenden musikalischem Schichtenbau.

Das Stück basiert auf drei Texten, dem westfälisch-nostalgischen Gedicht „Die Erzstufe“ von Annette von Droste-Hülshoff und den beiden Texten „Blindekuh“ und „Insomnia“, von dem französischen Schriftsteller Jean-Chris­tophe Bailly zusammen mit dem Regisseur eigens für das Stück erstellt. Klare Arbeitsteilung: Die Sängerin filetiert die Verse in ihre singbaren Einzelteile, die Instrumentalisten blicken verstört ins Publikum, sie rezitieren nur. Das wirkt beizeiten unglücklich. Zumal Baillys kitschige Texte voll von möchtegernpoetischer Inhaltslosigkeit sind: Da sei „nichts als das Dunkel und jemand, der sich völlig verloren hat im uferlosen Dunkel, für Kinder gibt es den Ausweg im Spiel“. Ja, und?

Aperghis’ Vorstellung davon, wie Arbeit unter Tage klingt, entspringt eher der mittelalterlichen Warmzeit als der Epoche der stinkenden Schlote. Die beiden Perkussionisten lassen Loren poltern, dreschen auf eiserne Ambosse, und die nie schwindenden Tropfen fallen in einer Vitrine herab auf Bergwerk-Gimmicks aus dem Heimatmuseum. Es hat etwas Intimes, Esoterisches, wie Michel-Dansac die Tropfen berührt und sie anblickt, eine Besinnung auf das Wesentliche. Stets steht dabei die Anspielung, die große Idee dieses Stücks im Raum: Immer tiefer ins Dunkle geht es, frisch, froh und fossil in Richtung des menschengemachten Weltuntergangs, der „Schlaflosigkeit der ganzen Welt, des ganzen Universums, seines ständigen Drangs zur Erneuerung und seiner verzweifelten Ausdehnung“.

All das kann, muss aber nicht. Aperghis psychologisiert gerne: Je tiefer es geht, desto schizophrener und konfliktreicher wird die Figurenregie, wenn man in dieser Kunstform davon sprechen kann. Michel-Dansac steht singend und kreischend zwischen den vier Instrumentalisten, die von allen Seiten mit der Miene und dem Tonfall von gescheiterten Existenzialisten ihre neunmalklugen philosophischen Betrachtungen deklamieren. Die Sängerin ist rastlos, zunehmend entstellte Blicke aus den Animationen an den Wänden der Gebläsehalle gucken sie an. Ästhetisch ansprechend sind sie allemal, der funkensprühende Kanarienvogel (als unterirdischer Gas-Indikator) und die marschierenden Strichmännchen, kreiert von Jeanne Apergis, der Enkelin des Komponisten. Schade, dass man keine fünf Augen für jede Animation hat. Es gibt ja auch noch ein Bühnenstück. Am Ende fährt man auf ein Licht am Ende des Tunnels zu. Aus diesem Loch wächst eine Wurzel, es werden immer mehr – und es grünt.