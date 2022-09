Robert Wilson in Hamburg : Stephen Hawking und das Ende der Welt

Robert Wilson inszeniert sein Stück „H – 100 seconds to midnight“ am Thalia Theater in Hamburg. Es ist ein Ereignis, wie noch fast jeder Abend mit diesem Künstler. Und doch fragt man sich, warum einen sein Theater anzieht und gleichzeitig kaltlässt.

Allein in einer Welt aus Licht, Schatten, Ästhetik und Symbol: Jens Harzer in Robert Wilsons neuem Stück Bild: Lucie Jansch

Wie soll man so ein Theater fassen? Soll man noch einmal vom Licht erzählen, das so präzise auf die Gesichter fällt, dass sie wirken wie von einem inneren Geist erhellt? Soll man das Thema beschreiben, die verschiedenen Fäden und Gedankensplitter eines Collageabends über Raum und Zeit, lose inspiriert vom Leben und Denken des Astrophysikers Stephen Hawking und den Texten und Bilderwelten der libanesischen Autorin Etel Adnan? Man könnte auch mit dem werkbiographischen Hergang beginnen, so wie er im Programmheft vom Thalia-Intendanten und Produktionsdramaturgen Joachim Lux beschrieben wird: wie Wilson dreißig Jahre nach seinem Hamburger Welterfolg „The Black Rider“ wieder in die Hansestadt zurückkehren will, wie er nach einem Stoff sucht, um an seine Ursprünge in der New Yorker Avantgarde der Siebziger- und Achtzigerjahre anzuknüpfen, und der Blick des Intendanten mitten in der Pandemie auf ein Weihnachtsgeschenk seiner Tochter fällt – Stephen Hawkings Buch „Brief Answers to the Big Questions“. Auf die Frage, ob das nicht ein Stoff für Wilson sein könne, antwortet der gerade achtzig Jahre alt gewordene Texaner nach einer Weile angeblich: „Why not?“

Lassen wir Technik, Thema und Theatergeschichte erst einmal beiseite und versuchen, diesem Kunstereignis anders gerecht zu werden. Denn wie so oft bei Wilson denkt man auch während dieser Performance weniger über Stoff und Mitgeteiltes als über künstlerischen Anspruch und ästhetische Wirklichkeit nach. Was ist es, so lautet die dauernde Frage, das einen an Robert Wilsons Theater anzieht und gleichzeitig kaltlässt?

Drei Antwortversuche, drei Paradoxien

Erstens: das Arrangement. Vom ohrenbetäubenden Ursprungsknall, von der ersten weiß geschminkten Fratze an, ist man hingerissen von Wilsons unbedingtem Formwillen. Dem ästhetischen Universalprogramm, das hier streng in Szene gesetzt wird. „Traumwelt“ wird dazu oft gesagt, aber dafür sind Wilsons Bilder eigentlich zu mathematisch, zu exakt. Nichts Unverhofftes, nichts Wildes hat sein dargestelltes Spiel. Der antinaturalistische Affekt erstickt alles Träu­merisch-Chaotische schon im Keim. Die formale Wirkungsabsicht steht über allem, hinterlässt ihre Spuren in den aufgerissenen Mündern und den gespreizten Fingern der Schauspieler. Einerseits begeistert das, weil man eine solche Unbedingtheit am Theater nur selten sieht, andererseits aber weckt jedes Folgebild neue Zweifel daran, ob das Ganze nicht auch ein heillos überorchestrierter Überwältigungsversuch sein könnte.

Zweitens: die Unvernunft. Wilsons antirationalistischer Grundimpuls ist per se gegen alle Kritik zu verteidigen. Nicht vom Didaktischen her zu kommen, sondern vom Staunen, das Theater nicht vom Seminarraum her zu denken, sondern vom Zirkus oder Jahrmarkt – das war und ist gerade in unseren phantasielosen Theatertagen viel wert. Allerdings siegt damit mitunter eben auch der Effekt über den Gedanken. So sympathisch Wilsons Identifikation mit der naiven Kinderfrage ist – sie wirkt oft auch strategisch eingesetzt, um den Produktionsablauf nicht durch Instanzen jenseits der Wilson-Welt stören zu lassen.

Damit einher geht ein Drittes: die Bedingungslosigkeit. Wilsons Theater kennt kein Vetorecht der Quellen. Der Text ist dem Geschehen gänzlich untergeordnet, die Gedanken kommen und gehen, wie es gerade am besten zur Bilddramaturgie passt. An diesem Hamburger Abend fallen große Sätze gleich neben belanglosen Halbwahrheiten. Ist in einem Atemzug geheimnisvoll vom „Quadrat als Leidenschaft des Kreises“ die Rede und im nächsten ganz banal von „einer Zeit, in der Kinder nur noch für Kriege geboren werden“.