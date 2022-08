Gesundheitliche Probleme : Daniel Barenboim sagt Wagners „Ring“ ab

Aktualisiert am

Daniel Barenboim am 19. Juni 2022 beim Fest „Staatsoper für Alle“ auf dem Bebelplatz Bild: dpa

Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden und Chefdirigent der Staatskapelle Berlin, muss die musikalische Leitung der Neuproduktion von Richard Wagners Operntetralogie „Der Ring des Nibelungen“ in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov aus gesundheitlichen Gründen absagen. Christian Thielemann wird das Dirigat des ersten und dritten Zyklus’ übernehmen. Der zweite Zyklus wird von Thomas Guggeis geleitet. Der erste Zyklus wird zwischen dem 2. und 9. Oktober Premiere haben.

Barenboim begründete seine Absage so: „Ich kämpfe immer noch mit den Folgen der im Frühjahr bei mir diagnostizierten Vaskulitis und folge mit dieser Entscheidung dem Rat meiner behandelnden Ärzte“. Kürzlich hatte Barenboim noch Konzerte des von ihm gegründeten West-Eastern Divan Orchestras, darunter in Salzburg, geleitet. Im November wird Barenboim achtzig Jahre alt; er ist seit 1991 in Berlin im Amt.