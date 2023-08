Renata Scotto 1981 als Norma in New York Bild: Getty

Es war ein Tag, der ihr Leben veränderte. Es war nach einem sogenannten Callas-Skandal bei einem Gastspiel des Mailänder Teatro alla Scala beim Edinburgh Festival. Fünf Aufführungen von Vincenzo Bellinis Oper „La Sonnambula“ waren vereinbart. Wegen des Erfolges wurde eine sechste versprochen, jedoch ohne Rücksprache mit Maria Callas. Sie nämlich entschied: „Ich überlasse die Rolle einer jungen Sängerin, die sich mit Ruhm bedecken wird.“ Für Renata Scotto brachte der Abend des 3. September 1957 den Durchbruch – und das Lob, sie sei die „neue Callas“. Es war ein Lob, in dem mehr Zumutung lag als im Tadel, dem sich jede der vielen „Nachfolgerinnen“ ausgesetzt sah: Es doch nicht zu sein.

Alfredo Kraus half ihr

Die am 24. Februar 1934 in Savona geborene Renata Scotto hatte ihr Debüt an der Mailänder Scala bereits gegeben, als sie 1956 von dem spanischen Tenor Alfredo Kraus auf ein Defizit ihrer Technik hingewiesen wurde: die Mühen beim Übergang (passaggio) in die hohe Lage. Auf seinen Rat hin begann sie ein zweites Studium bei Mercedes Llopart. Schon wenige Jahre später wurde Scotto die Gesangspartnerin von Kraus in vortrefflichen Einspielungen von Gioachino Rossinis „Barbiere di Siviglia“ (1958), Giuseppe Verdis „Rigoletto“ (1960) und Bellinis „La Sonnambula“.

Als Mitglied des Ensembles der Scala begann sie seit 1957 mit lyrisch verzierten Partien von Gaetano Donizetti wie der Adina in „L’elisir d’amore“ oder der Norina in „Don Pasquale“.

Die Rolle der Violetta in Verdis „La Traviata“, die sie an vielen Bühnen gesungen hatte, wurde ihr an der Scala vom Sovrintendente Antonio Ghiringhelli verweigert. Sie bringe nicht das Aussehen für die Partie mit, erklärte der Regisseur Franco Zeffirelli, der mit einem Desaster bestraft wurde, als er sich, zusammen mit Herbert von Karajan, für Mirella Freni entschied. Die dortige Circus-Maximus-Atmosphäre bekam sie 1970 bei der Saison-Eröffnung in Verdis „I Vespri Sciliani“ zu spüren, als sie mit „Brava Callas“-Rufen empfangen wurde. Schon fünf Jahre zuvor aber hatte sie nach ihrem Debüt als Butterfly an der Metropolitan Opera ihre neue Heimat gefunden. Sie hat dort bis 1987 in über 230 Aufführungen 25 Rollen verkörpert. Es war, so hieß es im „Herald Tribune“, „Liebe auf den ersten Blick zwischen Miss Scotto und dem New Yorker Publikum“.

James Levine wurde ihr Freund

Nur der Manager Rudolf Bing bewies, wie schon bei Maria Callas, dass ein eisernes Herz hinter seiner Brust schlug. Als sie nach vielen Aufführungen und Erfolgen neue Rollen, und in neuen Produktionen, erbat, erwiderte er: „Es tut mir leid, Miss, aber sie müssen warten, bis sie an der Reihe sind.“ Das änderte sich, als sie in James Levine, seit 1971 Music Director, den „idealen Kollegen am Pult und überdies einen guten Freund“ fand, unter dessen Leitung sie viele zentrale Partien von Mozart, Bellini, Verdi und Puccini gesungen und aufgenommen hat.

Zu hören ist, um nur Bellinis „Norma“ herauszunehmen, wie subtil sie die Texte der Rezitative formt, wie sie (Callas durchaus ähnlich) melodische Bögen spannt, wie sensitiv sie ihre Stimme koloriert; leider auch, dass ihre Stimme seit den Mittsiebzigern zu rebellieren und die hohen Töne auszufasern begann.

Es ist ein altes und bekanntes Problem, wenn lyrische Soprane sich an Spinto-Partien wagen. Selbst wenn der Ton Kraft hat und „trägt“, so fehlen die Reserven des Klangs mit der Folge, dass die exponierten Töne über dem System der Stimme abgetrotzt werden müssen. Auch wenn in späteren Aufnahmen unter Riccardo Muti („Nabucco“, 1978, und „La Traviata“, 1980) oder James Levine („Cavalleria Rusticana“, 1978, und „Tosca“, 1980) immer noch die mit Maria Callas vergleichbare expressive Gesangs-Darstellerin zu erleben ist, so ist der Zauber ihrer Stimme eher in den Aufnahmen der Sechzigerjahre bewahrt. Ihre Karriere hat sie mit Rollen wie der Marschallin im „Rosenkavalier“, der Venus im „Tannhäuser“ und als Regisseurin beendet. Am Mittwoch ist sie, mit 89 Jahren, in ihrem Geburtsort gestorben.