Regensburger Domspatzen : Erster Mädchenchor hat Dirigentin gefunden

Die erste Dirigentin für den neuen Mädchenchor der Regensburger Domspatzen ist gefunden: Elena Szuczies aus Düsseldorf übernimmt vom 1. September an den Posten. Wie ein Sprecher an diesem Dienstag mitteilte, hat die 28 Jahre alte Kirchenmusikerin jüngst ihren Arbeitsvertrag unterzeichnet. Sie hatte sich unter gut einem Dutzend Bewerberinnen durchgesetzt, hieß es.

Domkapellmeister Christian Heiß würdigte die „hohe musikalische Qualität“ der neuen Dirigentin sowie ihre „große Freude an der beinahe historischen Aufgabe, den neuen Mädchenchor bei den Regensburger Domspatzen aufzubauen“. Außerdem habe Szuczies bereits berufliche Erfahrung gesammelt – und zwar als musikalische Assistentin beim Mädchenchor am Kölner Dom.

An der Hochschule für Musik und Tanz in Köln studierte Szuczies Katholische Kirchenmusik und steht den Angaben nach kurz vor dem Abschluss eines Masterstudiums im Chordirigieren an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf.

„Die Gründung eines Mädchenchores unter dem Dach der weltberühmten Domspatzen ist eine reizvolle Herausforderung für mich“, sagte Szuczies. Die jungen Sängerinnen sollen eine Förderung auf höchstem Niveau erhalten.

Erstmals in der mehr als tausendjährigen Geschichte der Regensburger Domspatzen können ab dem Schuljahr 2022/23 auch Mädchen das Gymnasium besuchen. Auch das Internat soll den künftigen Schülerinnen offen stehen. Ursprünglich hatte es geheißen, aus baulichen Gründen werde das vorerst noch nicht möglich sein. Einen gemeinsamen Chor mir den berühmten Sängerknaben soll es aber nicht geben, sondern einen neuen Mädchenchor.