Aktualisiert am

Die Lust am Schrecken

Rebellische Kompositionen : Die Lust am Schrecken

Freies Spiel im Klangkorsett: Die Musik von Bach bis Ravel kennt Dramaturgien von Programmiertheit, sie reibt sich aber auch an deren Dogmen.

Maurice Ravels „Boléro“ mit seiner ständig wiederholten, zur Überwältigung hin gesteigerten Notenfolge ist auch für solche Hörer ein Ohrwurm, in deren Leben Konzerte oder Klassik-CDs nicht zum Alltag gehören. Seine lustvoll-zwanghafte, hypnotische Unausweichlichkeit besinnt sich auf die rituellen Wurzeln allen Musikmachens und vergegenwärtigt eine strukturelle Alternativlosigkeit, die bequem und beklemmend in einem ist.

Doch es hat seinen Grund, wenn solche Verfahren nur ausnahmsweise ein ganzes Stück oder in mehrteiligen Kompositionen einen kompletten Satz bestimmen. Meist bilden sie – wie im Finale der zweiten Symphonie von Jean Sibelius oder dem Kopfsatz von Dmitri Schostakowitschs „Leningrader“ – eine Art Einschub, einen geschlossenen Block innerhalb ausgreifenderer und verflochtenerer Dramaturgien. Denn der suggestive Sog, den solche Stellen ausüben, ist mit einem großen Verlust erkauft – dem Verzicht darauf, dass thematische Keimzellen nicht nur dynamisch aufwachsen (oder in die Stille hinein verschwinden) und ihre instrumentalen Farben wechseln, sondern sich auch, sei es in ihrer melodisch-rhythmischen Gestaltung oder der harmonischen Einbettung, selbst verändern können: Entwicklung durch Differenzierung.