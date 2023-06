Filmkomponisten – nicht alle natürlich, aber viele, darunter die prominentesten – klauen wie die Raben. Ennio Morricones Titelmusik zu „Spiel mir das Lied vom Tod“ halten manche, hingerissen vom Mundharmonikasolo, für unglaublich originell. Wer aber tief in der Musik steckt, fragt sich sofort: Wo hab ich das bloß schon mal gehört? Richtig! Bedřich Smetana, „Aus Böhmens Hain und Flur“, Melodik und Harmonik des Eingangs direkt von Morricone übernommen. Genauso das Titelthema von Michel Legrand zu „Die Regenschirme von Cherbourg“: nichts anderes als die Verlangsamung des Hauptthemas des Rondo capriccioso von Camille Saint-Saëns!

Nun hat uns die Pianistin Ragna Schirmer beim Mozartfest in Würzburg, im Kaisersaal der Residenz, in Gegenrichtung gefoppt. Mit dem English Chamber Orchestra unter der Leitung von Joseph Wolfe spielte sie Wolfgang Amadé Mozarts Rondo für Klavier und Orchester A-Dur KV 386. Und plötzlich, in einem der Soloritornelle, dann in der Kadenz, fügte sie drei Sechzehntel Auftakt vor das Hauptthema ein und landete – in Ron Goodwins Titelmusik zu den Miss-Marple-Filmen mit Margaret Rutherford!

Der Witz ist dreifach gut: Erstens, weil Mozart (und später auch Beethoven) ständig auf die Top-Forty-Hits ihrer Zeit angespielt haben. Zweitens, weil das Thema gerade dieses Abends Mozarts Beziehungen zu England waren: seine Freundschaft mit Johann Christian Bach in London und mit dem gleichaltrigen, früh verstorbenen Thomas Linley. Drittens aber, weil Goodwins Miss-Marple-Thema (ein Twist für Cembalo und Tanzorchester) nicht nur in der gleichen Tonart wie Mozarts Rondo steht, sondern tatsächlich die gleiche thematische Sub­stanz verwendet: ein synkopiertes Cis, von dem es über ein vertrillertes H abwärts zu einem synkopierten A geht und dann wieder auf dem gleichen Weg zurück. Es ist ein Witz, den nur jemand machen kann, der tief in der Musik steckt.

Spekulieren, studieren, überlegen

„Sie wissen daß ich so zu sagen in der Musique stecke – daß ich den ganzen Tag damit umgehe – daß ich gern speculire – studiere – überlege“, schrieb Mozart im Sommer 1778 aus Paris an seinen Vater. Diese Briefstelle durchzieht das diesjährige Mozartfest; einmal mehr hat die Intendantin Evelyn Meining das Programm streng-brillant aus Mozarts Werk heraus entwickelt. Ganz in der Musik sein, spekulieren, studieren, überlegen ist die Antwort auf eine Zeit, die zunehmend gesellschaftspolitische Agenden über die Kunst stülpt, Repräsentationsgerechtigkeit unabhängig vom Kunstrang sucht und Musik konzertpädagogisch so weit verniedlicht, bis die Hörer ihr kumpelhaft auf die Schulter klopfen können.

Beim Abend des hoch konzentrierten Schumann-Quartetts mit Ragna Schirmer hingegen sind die inneren Bezüge der Werke selbst die Substanz des Programms: Am Anfang stand Robert Schumanns Streichquartett in a-Moll op. 41 Nr. 1, das gleich mit einer Pointe eröffnet, die sich dem Studium des klassischen Stils verdankt: Die Eingangsphrase der Introduktion ist eigentlich eine typische Schlusswendung. Dieses Spiel mit der syntaktischen Position des Materials hatten Haydn und Mozart begonnen. Bei Schumann erhält es die tragische Tönung, bereits ans Ende gekommen zu sein, bevor man angefangen hat.