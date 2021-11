Rachmaninows Villa : Denkmal von nationaler Bedeutung

Nach jahrelanger Ungewissheit soll die Villa des Komponisten Sergej Rachmaninow in der Schweiz nun in staatlichen Besitz übergehen. Der Kanton Luzern wie der nationale Denkmalschutz konnten von der überragenden Bedeutung des Hauses überzeugt werden.

Villa „Senar“ (Sergej und Ntalja Rachmaninow) in Hertenstein am Vierwaldtstätter See. Bild: Jan Brachmann

Der Regierungsrat des Schweizer Kantons Luzern hat sich entschlossen, die Villa „Senar“ des Komponisten und Pianisten Sergej Rachmaninow in Hertenstein am Vierwaldstätter See zu kaufen. Das teilte der Regierungspräsident Marcel Schwerzmann am Mittwoch in Luzern mit. Die Villa solle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und als Kulturzentrum genutzt werden. Dazu wolle man einen Sonderkredit über 15,45 Millionen Schweizer Franken aufnehmen. Von dem Geld sollen die vier Urenkel Rachmaninows ihren Erbanteil ausgezahlt bekommen. Weiterhin ist eine Sanierung des Hauses, die nach einem Wassereinbruch im Schlafzimmer des Obergeschosses dringend nötig wurde, budgetiert. Überdies erklärt sich der Kanton bereit, auch die Unterhaltskosten für die nächsten zehn Jahre zu übernehmen.

Noch keine Entscheidung ist hinsichtlich des Betreibers des künftigen Kulturzentrums gefallen. Bislang hatte sich die Rachmaninoff Foundation stark für den Schutz der Villa „Senar“, des Gärtnerhauses und des zwanzigtausend Quadratmeter großen Parks eingesetzt. Dem Stiftungspräsidenten Urs Ziswiler, vormals Schweizer Botschafter in den Vereinigten Staaten, ist zu verdanken, dass das gesamte Inventar der bis 2012 vom Enkel des Komponisten bewohnten Villa erfasst wurde und zahlreiche Schriftstücke nebst Filmen aus dem Familiennachlass gemeinsam mit dem Rachmaninoff Network Amsterdam katalogisiert und digitalisiert worden sind. Auch hat die Stiftung bereits Klaviermeisterkurse an Rachmaninows Flügel organisiert.

Der Komponist und Pianist war 1917 vor der bolschewistischen Revolution aus Russland geflohen, lebte seit 1919 in den Vereinigten Staaten, kaufte aber im September 1930 das Grundstück am Fuß des Rigi-Massivs. Zwischen 1931 und 1934 ließ er von den Architekten Alfred Möri und Karl-Friedrich Krebs das Gärtnerhaus und die Villa im Stil des „neuen Bauens“, wie man die Bauhaus-Architektur in der Schweiz nennt, errichten. Nachdem der Kanton Luzern Häuser und Park bereits unter Denkmalschutz gestellt hatte, zog Ende Oktober die eidgenössische Denkmalschutzbehörde nach. Rachmaninows Villa ist jetzt in der Schweiz offiziell zu einem Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt worden. Bevor der Kaufentscheid des Kantons wirksam werden kann, ist noch die übliche Referendumsfrist von drei Monaten abzuwarten.