Das neue Kulturzentrum „Villa Senar“ am Vierwaldstätter See öffnet zu Rachmaninows 150. Geburtstag am 1. April seine Pforten.

Die Villa Senar (für Sergej und Natalja Rachmaninow) in Hertenstein am Vierwaldstätter See, 1931 bis 1933 erbaut und bis 1939 Sommerwohnsitz der Familie des Komponisten, öffnet für den Publikumsverkehr. Das Gebäude, das mit dem dazugehörigen Gärtnerhaus zu den wenigen Beispielen der modernen Bauhaus-Architektur in dieser Region gehört, war gemeinsam mit dem umgebenden Park unter Denkmalschutz gestellt worden. Inzwischen wurde es zu einem Baudenkmal von nationaler Bedeutung erklärt. Der Kanton Luzern hatte die beiden Gebäude und das Grundstück 2022 gekauft. Die Villa wurde saniert und bekam den original ockerfarbenen Anstrich zurück.

Zwischenzeitlich war sie weiß gewesen. In dem von Rachmaninow selbst auf zwanzigtausend Quadratmetern angelegten Park wurden neue Rosen gepflanzt und durch Baumbeschnitt die ursprünglichen Sichtachsen, etwa von der Terrasse auf das Pilatus-Massiv überm Vierwaldstätter See, wiederhergestellt. Auch Rachmaninows Flügel, ein Geschenk der Firma Steinway & Sons zum sechzigsten Geburtstag des Komponisten und Pianisten 1933, wurde entfeuchtet und neu gestimmt. Rachmaninow komponierte die Corelli-Variationen, die Paganini-Rhapsodie und die dritte Symphonie an diesem Instrument. Die Familie Rachmaninow war 1917 nach der bolschewistischen Revolution vor den Kommunisten geflohen und über Dänemark und Schweden in die Vereinigten Staaten emigriert.

Das neue Kulturzentrum unter der Leitung der Managerin und Musikerin An­drea Loetscher veranstaltet künftig Konzerte, Meisterkurse und Führungen in Rachmaninows Schweizer Refugium. Vom 1. April an ist der Park um die Villa an Wochenenden und Feiertagen zugänglich. Besuche in der Villa mit Rachmaninows originalen Möbeln und seinem Flügel sind nur bei Veranstaltungen und bei Voranmeldung möglich.