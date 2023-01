Porträt von Thomas Jolly : Tim Burton des französischen Theaters

Der König ist tot. Aus dem offenen Grab von Henry V. steigt Kunstnebel auf. Die Trauergäste werfen Erde hinein, kerzengelbes Licht von der Rampe gibt ihren Gesichtern das Relief von Masken. Zu klagender Fantasy-Cellomusik deklamieren sie Gedenkreden – da bricht die Bass-Threnodie ab und schlägt in Gekeife um: Gloucester und Winchester geraten einander in die Haare. Kaum haben die anderen Granden des Königreichs die beiden zum Schweigen gebracht – die Bühnenbeleuchtung beschwört hier die Buntglasfenster einer Kathedrale herauf –, stürzen Boten auf die Bühne und melden einen Gebietsverlust nach dem anderen im englisch besetzten Teil Frankreichs.

So beginnt Thomas Jollys Inszenierung von Shakespeares selten gespielter „Henry VI“-Trilogie. Deren kaum gekürzte Aufführung verhalf dem heute Vierzigjährigen 2014 beim Festival d’Avignon zum Durchbruch. Ein szenischer Kraft- und Gewaltakt, wie ihn die Besucherinnen und Besucher der größten Theaterfestspiele der Welt lieben: Der achtzehnstündige Marathon begann um zehn Uhr morgens und endete – unter frenetischem Beifall – am Folgetag um vier Uhr nachts. Kritiker lobten die Frische und den Schwung der Produktion; unter jungen Theatergängern hat Jolly seitdem eine Fangemeinde.

Vorliebe für Randständiges

2018 wurde dem Senkrechtstarter dann die Ehre zuteil, das Festival d’Avignon in dessen Allerheiligstem zu eröffnen, dem Ehrenhof des Papstpalasts. Die zu diesem Anlass getroffene Wahl von Senecas Fünfakter „Thyestes“ bezeugt Jollys bemerkenswerte Vorliebe für Randständiges. „Richard III“, mit dem er 2015 die drei Teile von „Henry VI“ zur sogenannten York-Tetralogie vervollständigt hat, ist bis heute das einzige Repertoirestück in seinem Regiekatalog. Dieser enthält sonst nur Raritäten: Marivaux’ selbst in Frankreich kaum je gegebenen Einakter „Arlequin poli par l’amour“, Jewgeni Schwarz’ Märchenstück „Der Drache“, Georg Kaisers spätes „Floss der Medusa“, dazu Werke von Copi, Sacha Guitry und Mark Ravenhill. Und auch im Opernbereich hat Jolly bislang ausschließlich Randständiges inszeniert: nach seinem Einstand mit Francesco Cavallis „Eliogabalo“ am Pariser Palais Garnier 2016 im Folgejahr Offenbachs „Fantasio“ sowie 2019 – als Uraufführung – Pascal Dusapins „Macbeth Underworld“.

Platinblonde Perücken

Jollys Regiestil ließe sich mit Begriffen wie „Aplomb“, „Energie“, „Theatralik“ und „Übermaß“ umschreiben. Seine Personenführung schwankt zwischen Rampenrezitation und Theaterturnerei, bleibt aber stets konventionell. Requisiten werden wie im Jahrmarkttheater eingesetzt, Lichteffekte und (oft originale) Bühnenmusiken erzeugen eine filmische Anmutung. „Henry VI“ erlaubt es, diese allgemeinen Befunde zu exemplifizieren. Ohne Mikroport werden die Schauspieler hier gern zu geifernden Speichelschleudern, die einander an Dezibel zu überbieten suchen. Die französischen Protagonisten reiten auf Strohstühlen daher, Johanna von Orléans und der Dauphin duellieren sich mit Gymnastikbändern, Winchester führt eine platinblonde Perücke spazieren, die ihm als Pudelersatz dient.