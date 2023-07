Auf der kulturellen Landkarte Deutschlands ist Meiningen mit seiner Theater- und Musikgeschichte ein zentraler Ort. Was Bayreuth für das Musikdrama Richard Wagners, das ist Meiningen für das Schauspiel und die Orchesterkultur. Davon wird im Schloss Elisabethenburg erzählt. Der neue Museumsdirektor Philipp Adlung, der zuvor das Händel-Haus in Halle und das Beethoven-Haus in Bonn geleitet hat, spricht über seine Pläne.

Wer gab sich im Meiningen des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts künstlerisch ein Stelldichein?

Die damaligen Größen von Schauspiel und Musik gleichermaßen. Dirigieren als künstlerische Interpretation, wie wir es heute kennen und lieben, hat der damalige Schwiegersohn von Franz Liszt, Hans von Bülow, in Meiningen zur Reife gebracht. Von den ihm folgenden Namen seien hier nur Richard Strauss und Max Reger stellvertretend genannt. Wagner, der sein Bayreuther Orchester großteils aus der Meininger Kapelle re­krutierte, und Brahms wirkten ebenfalls orchestererziehend mit. Hier wurde die vierte Symphonie von Brahms urauf­geführt. Die Meininger Hofkapelle war auch als Reiseorchester gewissermaßen eine Weltmarke. Meiningen hatte als eines der ersten Theater ein fest installiertes Ensemble. So war etwa die große Katharina Maria Berg von 1874 bis 1890 dort Mitglied. Der Schauspieler Rudolf Fuchs war mit Unterbrechungen von 1882 bis 1926 in Meiningen engagiert. Auch Gertrud Eysoldt, nach der der jährlich vergebene Ring für hervorragende schauspielerische Leistung benannt ist, wirkte drei Spielzeiten in Meiningen. Das Schauspielensemble wurde auf seinen vielen Gastspielreisen europaweit bejubelt. Das ist ein verpflichtendes Erbe!