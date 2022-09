Elbphilharmonie : Die unerklärliche Brillanz des Flüsterns

Gleich drei amerikanische Orchester fanden sich, nach den Wintern pandemischen Missvergnügens, zum Auftakt der Saison in der Elbphilharmonie ein: nach jenem aus Pittsburgh das aus Philadelphia unter Yannick Nézet-Séguin, danach das aus Cleveland unter Franz Welser-Möst. Warum das zweite Konzert unter dem kanadischen Dirigenten als „Saisoneröffnung“ angekündigt wurde, erschloss sich aus den bedeutungsschweren Woke-Signalen der Ankündigung: „Ein politisch hoch-aktuelles und musikalisch raffiniertes Programm, das überwiegend afroamerikanische (!) Komponistinnen (!) versammelt.“

In der Suite „Leyendas: An Andean Walk­­­about“, zunächst als Quar­­tett geschrieben, dann für Streichorchester bearbeitet, vermischt Gabriela Lena Frank, Composer-in-Residence des Orchesters, „Elemente der westlichen Klassik mit Volksmusiktraditionen der Anden“. In der gefällig-programmatischen Musik überzeugten die Streicher des Orchesters mit kalligraphischem Filigran. Einen prächtigen Diva-Auftritt zelebrierte die Sopranistin Angel Blue mit Samuel Barbers „Knoxville 1915“. Es ist eine eindringliche lyrische Rhapsodie, in der sich ein Junge im Zwielicht zwischen Nacht und Nacht in den Träumen der Einsamkeit verliert. Mit ihrer bronze-mattierten, in der Höhe aufleuchtenden Stimme nutzte die Sopranistin mit Geschick die klangsinnlichen Alliterationen des Textes. Bemerkenswert ihre Fähigkeit, in lyrischen Phrasen leise zu singen. In Valerie Colemans „This is not a small voice“ gab sie der Botschaft, den wichtigsten Stimmen zu lauschen, den Stimmen der Kinder, bewegende Dringlichkeit. Auch bei der Wahl für den zweiten Teil des Abends hat wohl zeitgemäßes „Gut gemeint“ mitgespielt. Sie fiel auf die erste Sinfonie der afroamerikanischen Komponistin Florence Price (1887 bis 1953), die 1933 vom Chicago Symphony Orchestra unter dem damaligen Chefdirigenten Frederick Stock uraufgeführt worden war. Das Œuvre der später fast ganz Vergessenen umfasst mehr als vierhundert Werke. Aber sie hatte, wie sie an den Dirigenten Serge Kussevitzki schrieb, ein doppeltes Handicap: „Ich bin eine Frau und ich habe auch schwarzes Blut in meinen Adern.“

Auf den Vorwurf, das Fagott-Solo zu Beginn des ersten Satzes erinnere, wie die Klangsprache des Werks überhaupt, an Antonín Dvořáks ebenfalls in e-Moll stehende „Aus der neuen Welt“, ließe sich mit einem Bonmot von Johannes Brahms antworten: „Und jeder dumme Esel kann es hören.“ Vor Kurzem hat Nézet-Séguin mit der Aufnahme der ersten und der dritten Price-Symphonie (F.A.Z. vom 14. März) gezeigt, dass ihre Interpretation mit Folksongs, Spirituals und Tänzen – etwa das Stampfen des Juba Dance im dritten Satz der ersten Sinfonie – ihre Wirkung nicht verfehlt. Wie sehr, zeigte sich am Jauchzen, das nach jedem Satz losbrach. Jubel für den euphonischen Einklang der hundert Virtuosen, die am Ende nach einer in philharmonischen Samt-und-Seide-Sounds um­­hüllten Orgel-Melodie von Florence Price – „Adoration“ – noch lauteren Jubel einheimsten.