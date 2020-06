Pfingsten in der Musik : Das Pfingstwunder als Herausforderung für Komponisten

In liturgischen Texten, die wie das Messordinarium oder die kleine Doxologie tausendfach vertont worden sind, kommt der Heilige Geist, dessen irdischem Wirken sich das Pfingstfest widmet, zwar regelmäßig nicht allein daher, sondern in enger thematischer Verbindung mit den anderen Personen der Dreieinigkeit, Vater und Sohn. Als der junge Wolfgang Amadé Mozart mit knapp dreizehn Jahren Ende 1768 die Festmesse zur Weihe der neu erbauten Wiener Waisenhauskirche komponieren durfte, hat er trotzdem einen recht individuellen Auftritt. Es erklingt ein inniges, milde umarmendes Tenorsolo über jenen Teil des „Credo“-Textes, der mit den Worten „Et in Spiritum Sanctum“ einsetzt – klar geschieden von der Vision des triumphierenden Christus im vorangegangenen, aber auch vom Bekenntnis zur katholischen Kirche im folgenden Abschnitt.

Bei dieser Arie spielen die Geigen an den Strophenschlüssen, gleich einem kleinen Refrain, ein Motiv, das gleichzeitig auditive wie visuelle Assoziationen abruft: das Gurren einer Taube und gleichzeitig deren verdichteten Flügelschlag im kurzen Auffliegen und Niedersetzen. Schon im ersten Buch Mose erscheint der Vogel als Medium der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen nach der Sintflut – und hier nun als Verkörperung des Geistes, der gerade besungen wird.

Der junge Mozart greift damit zu einem Klang-„Bild“, das sonst eher den geschnitzten oder gemalten Bildern der Marienverkündigung, der Geburt und Taufe Jesu oder des Gnadenstuhls angehört: Dort ist die Taube ein oft genau in die Bild-Mittelachse gesetztes, aber ob seiner relativen Kleinheit eben meist doch nur freundlich-beiläufiges Accessoire. Der ältere Lucas Cranach war einer der wenigen, die diese eher dekorative Funktion in Frage stellten: In einigen seiner Trinitätsbilder lässt sie sich wie eine sanfte Liebkosung auf dem geschundenen Körper des Gekreuzigten nieder.

Bei Mozart nun begegnet uns das Federtier in ähnlicher Funktion: als Symbol des sich in den Herzen der Gläubigen niederlassenden Geistes und Mittler zur christlichen Gemeinde. Mildes Niederwallen und weiche Landung, Vogelflug und Lichtstrahl: Sie erscheinen immer wieder, wenn sich Göttliches und Menschliches begegnen – als wirbelnder Energiestrom, aus lichten Höhen einschwebend, in Joseph Haydns „Nelsonmesse“ – an einer Stelle, die der Mozart-Arie entspricht; lyrisch verströmend im Violin-Präludium zum „Benedictus“ der Beethoven’schen „Missa solemnis“ oder als sternenflimmernder Flöten-Lichtschein über dem „Et incarnatus“ der gleichen Messe.

Von wo aus es dann nicht mehr weit ist zu den stürmisch brausenden Himmelsflammen und zum Zungenreden des Pfingstwunders selbst, wie es – mit oder ohne Taube, die auf entsprechenden Gemälden gelegentlich zum Format eines kleineren Raubvogels aufschwillt – in der Apostelgeschichte berichtet wird. Wobei die Bildkünste mit diesem Vorgang rituell gezähmter Ekstase, dessen Dramatik sich eher im Innenleben der Gemeinschaft als in den atmosphärischen Vorgängen vollzieht, gewisse Probleme haben; es gibt nicht viele Pfingstbilder, die einem auf das Stichwort sofort vor Augen stehen.