In Peter Steins legendärer Inszenierung von Tschechows „Drei Schwestern“ an der Schaubühne 1984 spielte er Andrej. Den schwermütigen Bruder der Schwestern, der eigentlich ein schöner Mann wäre, wenn er nicht so zugenommen hätte nach dem Tod des Vaters. Der eigentlich ein Professor an einer Moskauer Universität wäre, wenn er nicht als Sekretär beim regionalen Landschaftsamt festgehalten würde. Der eigentlich im Restaurant von den Leuten erkannt werden würde, wenn er nicht zu Hause auf dem Land nur in Gesellschaft von Dummen und Tauben wäre. „So ändern sich die Dinge! So betrügt uns das Leben“, ruft er einmal und hat damit seinen Schuldigen gefunden.

Für Peter Simonischek war es eine Paraderolle. Ihm, dem gebürtigen Grazer, der nach kurzen Engagements in St. Gallen, Bern und Düsseldorf die erste große Station seiner Karriere von 1979 bis 1999 als Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne hatte, war Andrejs gemütsschwere Sinnlichkeit wie auf den Leib geschnitten. Und auch die leicht verblassende Schönheit eines Mannes, der sich mit den bewundernden Blicken der Frauen von damals tröstet, passte gut zu diesem zeit seines Lebens gut aussehenden Schauspieler.

Ausgezeichnet als bester Darsteller

Ja, Peter Simonischek hatte ein langes und erfülltes Darstellerleben, bevor ihn sein Auftritt als schräger Antiheldenpapa in Maren Ades „Toni Erdmann“ mit einem Schlag international bekannt machte. An der Seite von Sandra Hüller gab er einen von seiner Tochter achtlos zurückgelassenen Vater, der sich mit allen Mitteln in ihr Leben zurückspielen will – auch wenn das bedeutet, sich eine Frontalprothese mit gelben und schiefen Zähnen in den Mund zu setzen. Als erster österreichischer Schauspieler gewann er dafür den Europäischen Filmpreis als Bester Darsteller.

Das, was das Kino dankbar entgegennahm und auszeichnete, die pointengenaue, elegant an jeder Oberflächlichkeit vorbeisegelnde, „schmähverlebte“ Art seines Spiels, verdankte Simonischek seiner Zeit am Theater. Nach dem Ende der Schaubühnen-Ära ging er wie manch andere ans Wiener Burgtheater und stieg damit noch zu Lebzeiten in den Status des angehimmelten Theaterstars auf. Zu dieser Position gehörte dann auch der unvermeidliche Auftritt als Jedermann bei den Salzburger Festspielen – an der Seite von Veronica Ferres und Nina Hoss.

Fußstapfen des Vaters

Österreich war für Simonischek Heimat und Rückzugsort. Neben Wohnsitzen in Griechenland und in Wien lebte er auch immer wieder auf einem kleinen Bauernhof in der Steiermark, den er von seiner ersten größeren Gage als Torquato Tasso 1982 bei den Salzburger Festspielen gekauft hatte. Über seine Kindheit im Kuhstall und als Ministrant erzählte er mit zunehmendem Alter immer anschaulicher. Und auch über die Skepsis gegenüber seinem Beruf, die ihm an Tankstellen oder bei Familienfeiern entgegenschlug. Sowenig ihm das Schauspielen in die Wiege gelegt worden war – der Vater, ein Zahnarzt, wollte, dass er Medizin studiert –, so sehr hat er diese Leidenschaft an seinen Sohn Max weitergegeben, der früh schon in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist.

Auf dem weiten Feld bundesrepublikanischer Theatergeschichte nimmt Peter Simonischek eine zentrale Stellung ein: als wunderbar wandelbarer, dem Tragikomischen zugewandter Könner seines Fachs. Seine Auftritte als Fortinbras in Klaus Michael Grübers „Hamlet“ 1982 oder an der Seite von Udo Samel 1989 in Botho Strauß' Uraufführung von „Die Zeit und das Zimmer“ gehören zu den Höhepunkten allzu leicht vergessener Schauspielkunst. Genauso wie sein komödiantisches Wirken im Evergreen „Kunst“ von Yasmina Reza, den er seit 1995 über vierhundertzweiundfünfzig Mal spielte. Stets vor ausverkauftem Haus.

Der späte Ruhm kam – ähnlich wie bei seinem Schaubühnen-Kollegen Bruno Ganz – durch den Film. Immer schon hatte Simonischek seit den Achtzigerjahren neben der Theaterarbeit gedreht, war dabei aber nicht über die gewöhnlichen TV-Produktionen hinausgekommen. Erst die Rolle in „Toni Erdmann“ (2016) verschaffte Simonischek Engagements bei großen, wichtigen Filmproduktionen. Er drehte Filme mit Dani Levy, Thomas Vinterberg und – zuletzt noch – mit Til Schweiger. „Lieber Kurt“, die Tragikomödie über ein Kind, das bei einem Sturz ums Lebens kommt, war ein Publikumserfolg und ließ Simonischek noch mal in andere Welten, in diesem Fall die der bunten Blätter, ein. Doch war er ein zu guter Schauspieler, als dass er je zur Charge werden konnte.

Von Peter Stein bis Til Schweiger – die Aufzählung hätte dem stets zu einem Scherz aufgelegten, seine eigene Eitelkeit gern karikierenden Peter Simonischek gefallen. Zuletzt konnte man ihn am Theater in einer Bühnenfassung von Joseph Roths „Hiob“ am Wiener Burgtheater sehen. Hinter seinem angeklebten Vollbart und den wallenden Schläfenlocken kaum zu erkennen, gab Peter Simonischek den Toralehrer Mendel Singer, der von Gottes Schicksalsschlägen hart getroffen wird. Als Zeichen seiner Todesfurcht rieb er sich ständig die Kniescheiben, als würde sich das drohende Unheil so aufschieben lassen. Es hat nichts genützt. In der Nacht zum Dienstag ist der wunderbare Wandelschauspieler Peter Simonischek im Alter von 76 Jahren gestorben.