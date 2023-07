Mit Elīna Garanča haben die Bayreuther Festspiele gleich am ersten Abend ihre Heldin gefunden. Die lettische Mezzosopranistin wird nach der Premiere von „Parsifal“ für ihr Bayreuth-Debüt als Kundry bejubelt, wie es zuletzt vielleicht Waltraud Meier in dieser Rolle erleben durfte. Die vokale Eleganz, mit der Garanča ihre Partie – bei erstaun­licher Textverständlichkeit – meistert, ist nicht nur eine gesangstechnische Leistung, sie ist eine Aussage. Sie verweigert der Kundry den Lustgrusel des Dämonischen als einen timbralen Rest frauenfeindlicher Projektion.

Geheimnisvoll und undurchdringlich, durchaus noch auf der Suche nach der eigenen Rolle, gibt sie sich im ersten Aufzug am Waldsee vor der Gralsburg Montsalvat. Im zweiten Aufzug, als sie – in Klingsors Auftrag – Parsifal verführen soll, lässt sie sich nicht aufs Klischee des Vamps ein. Garančas Kundry ist müde, aber empathisch und in jedem Moment tragisch. Den „visionären Ausdruck“, den ihr Wagner in der Partitur abverlangt, erreicht sie durch Würde und Stille. Die Erinnerung daran, dass sie den Heiland bei dessen Kreuzigung verlachte, ist ein Sturz in den Schlund der eigenen Innerlichkeit, der hörbar wird im klarsichtigen Sprung vom hohen H fast zwei Oktaven abwärts zum tiefen Cis. Diese Frau manipuliert niemanden – sie betreibt unerschrockene Selbstanalyse und gewinnt dadurch ihre Souveränität als Subjekt zurück.