Dirigent Antonio Pappano : Wird er Barenboims Nachfolger?

Eine Ära geht zu Ende: Antonio Pappano hört in diesem Jahr als Chefdirigent des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom auf – nach achtzehn Jahren Tätigkeit auf diesem Posten. Achtzehn Jahre! Wo gibt es so etwas noch in unserer abwechslungssüchtigen Welt? Nur in London am Royal Opera House in Covent Garden. Dort ist ein Musikchef seit einundzwanzig Jahren tätig. Er heißt ebenfalls Antonio Pappano.

Und natürlich in Berlin, an der Staatsoper Unter den Linden, wo nun Daniel Barenboim nach dreißig Jahren seinen Posten als Generalmusikdirektor abgibt. Schon Jürgen Flimm hatte, als damals scheidender Intendant der Berliner Staatsoper, im September 2017 der F.A.Z. über Pappano gesagt: „Wenn er Lust hätte, von Covent Garden in London an die Staatsoper in Berlin zu wechseln, dann würden wir alle ihm einen roten Teppich vom Flughafen Heathrow bis Unter den Linden ausrollen. Das ist ein wunderbarer Mann!“