Applaus kann ein Blitzableiter des Schocks sein. Mit einer Mischung aus Erschrockenheit und Begeisterung wird sich das Publikum des Lucerne Festivals im Kultur- und Kongresszentrum bewusst, ein musikalisches Erdbeben erlebt zu haben. Paavo Järvi hat die vierte Symphonie von Johannes Brahms mit dem Lucerne Festival Orchestra zu einer Aufführung gebracht, wie man sie lange nicht mehr erlebt hat: keine herbstliche Nostalgie, kein melancholisches Behagen in der Akzeptanz von Vergänglichkeit, sondern das, was der Dirigent Felix Weingartner, Brahms’ Zeitgenosse, darin hörte: die Dynamik, mit der „ein Einzelner oder ein ganzes Volk“ erbarmungslos in den Untergang getrieben werde.

Järvi macht das Scherzo zu einer brutalen Spott- und Verhöhnungsmusik und hat damit recht. Denn das Thema ist ja nur der nach Dur gewendete, um den Auftakt verkürzte Anfang des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron“. Brahms reicht die Originalgestalt sogar im Satzverlauf nach. Järvi schärft den Orchesterklang an zu einer Geißelungsorgie mit Triangelspaß.

Schon der erste Satz beginnt thematisch mit den Anfangstönen des Passionschorals „Mein Jesu, der du mich zum Lustspiel ewiglich dir hast erwählet“, dem gleichen Choral in der gleichen Tonart, mit dem Brahms später sein letztes Werk, die elf Choralvorspiele für Orgel op. 122, eröffnen wird. Järvi, der alle Brahms-Symphonien profund nach den historischen Quellen mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen erarbeitet hat, geht ohne Weinerlichkeit in den Satz hinein: fließend, fast federnd leicht, was bei der großen Orchesterbesetzung in Luzern erstaunlich gelingt. Bald bemerkt man, etwa in den kanonischen Verkeilungen des Themenkopfes zwischen Hörnern und Celli, dass hier eine unerbittliche Logik wühlt, die Järvi ganz transparent hält, während er auf der großformalen Ebene Kontrastflächen zwischen scharfen Konturen und Vernebelungsfeldern herstellt. Aus dieser Transparenz der Logik und dem Kontrast in der Architektur entwickelt sich die Dramatik des Satzes.

Der Schluss der Durchführung, in der Beethoven’schen Tradition eigentlich die größte Zuspitzung, ist bei Brahms der Moment der Erschlaffung, nach dem die Reprise nur noch Resignation sein kann. Auch dieser Augenblick folgt bei Järvi der inneren Logik der Musik. Brahms enthüllt hier sein Konstruktionsprinzip und rollt den Choralanfang zu einer langen Terzenkette ab. Was einmal Bedeutungsträger war, wird zum Material rationalisiert, die darin liegende Verheißung entzaubert. Logische Schlüssigkeit und existenzieller Sinn fallen auf tragische Weise auseinander. Genau diese Enthüllung, die Offenlegung des rein Technischen, versinkt im Nebel: Die Einsicht selbst ist es, die traurig macht.

Die zerstörerische Energie, die Järvi dann in der Coda des ersten Satzes aufglühen lässt, findet in der Hinrichtungsmusik des Finalsatzes ihre Bekräftigung: Noch ein liebevoller Blick zurück auf die Welt, wie sie war, und dann stracks nach vorn in die Katastrophe. Seit dem letzten Dirigat von Nikolaus Harnoncourt mit der fünften Symphonie von Ludwig van Beethoven, das den Finaltriumph in den Terror der Revolution umkippen ließ, seit diesem blutrünstig schreienden C-Dur hat man bis zu Järvis Aufführung von Brahms’ Vierter kein Interpretationsereignis mehr erleben können, bei dem einem ein lieb gewordenes Werk so wohlbegründet grausig in die Knochen fährt.

Järvi ist für das Orchester ein Glücksfall

Järvi, Chef des Zürcher Tonhalle-Orchesters und des Estonian Festival Orchestra, ist hier in Luzern für den – einmal mehr sehr kurzfristig – erkrankten Riccardo Chailly, offiziell Chef des Lucerne Festival Orchestra, eingesprungen und hat dessen Programme unverändert übernommen. Für das Orchester wie für das Publikum ist das ein Glücksfall. Das Orchester zeigt Qualitäten, die hier lange nicht mehr abgerufen wurden.