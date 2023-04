Die Osterfestspiele in Baden-Baden halten mit Händel und Strauss rauschhaft die Zeit an. Dabei glänzen vor allem Emanuelle Haïm und Vineta Sareika-Völkner.

Wenn zwei tollkühne Komponisten wie Richard Strauss und Georg Friedrich Händel aufeinander treffen, haben Etikettierungen nichts mehr verloren. Ob Händel „alte“ Musik, Strauss „Programm-Musik“ schrieb, ist unerheblich. Was zählt, ist allein der Gestus des subjektiven Wollens aus einem immensurablen kompositorischen Vermögen heraus: Ich mache das so, weil ich es kann.

Strauss war vierunddreißig Jahre alt, als er seine symphonische Dichtung „Ein Heldenleben“ komponierte, Händel erst zweiundzwanzig bei der Niederschrift seines ersten Oratoriums „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“ (Triumph der Zeit und der Erkenntnis über Schönheit und Vergnügen). Beide hatten ihre ersten Opernerfahrungen hinter sich, und sowohl Oratorium als auch symphonische Dichtung haben den Charakter von Ersatzopern: das „Heldenleben“ mit dem Protagonisten Strauss rein orchestral, das Oratorium mit vier allegorischen Gesangspartien als Um­gehung des päpstlichen Opernverbots in Rom. Und beide hatten eine verrückte Idee: Händel erfand in seinem Oratorium wie nebenbei auch sein erstes Orgelkonzert, womit er sich zugleich als Interpret ein Denkmal setzte. Strauss hingegen in­tegrierte ein veritables Violinkonzert in seine Partitur, als Porträt der Gefährtin des Helden – Pauline Strauss.

Em­manuelle Haïm dirigiert Händel

Damit dies alles an zwei aufeinanderfolgenden Abenden unter einen Hut ge­bracht werden kann, bedarf es solcher Musiker wie die der Berliner Philhar­moniker mit ihren Heldinnen: der neuen Konzertmeisterin Vineta Sareika-Völk­ner bei Strauss und der Dirigentin Em­manuelle Haïm bei Händel. Mit ihr wird auch die Frage nach der instrumentalen Besetzung – historisch oder modern? – überflüssig, denn die führende Barockspezialistin erklärt: „Das Leben wäre zu traurig, wenn wir Musik nicht auf jedem Instrument spielen dürften, das wir besitzen“ (im Gespräch mit dem Geiger Raimar Orlovsky auf der Internetplattform der Berliner Philharmoniker).

Wenn die Musik gut ist, so Haïm weiter, könne sie jeder gute Musiker erfassen, denn gute Musik spreche für sich selbst. Also alles eine Frage der Qualität, und da gestattet die Dirigentin nicht die geringste Irritation. Mit sportlichen Tempi und eiserner rhythmischen Präzision geleitet sie das Kammer-Ensemble aus Berliner Philharmonikern und Gästen so­wie die Sänger durch ihre mörde­rischen Partien. Manchmal setzt sie sich selbst ans Cembalo, meistens aber beugt sie sich weit vor, hält das Heft mit ihren kleinen Fäusten in der Hand.

Und natürlich hat sie mit Konzertmeister Daishin Kashimoto, dem Oboisten Jonathan Kelly und dem Cellisten Martin Löhr die besten Musiker vor sich, die ihre vielen solistischen Aufgaben in perfekter Mischung aus Draufgängertum und Schönheit an­nehmen. Zwei Blockflöten haben ihre Auf­tritte, Laute, zweites Cembalo und Or­gel (brillant: Philippe Grisvard) unterstützen die Continuo-Gruppe mit Janne Saksala am Kontrabass.

Diana Damrau singt Strauss

Dazu ein exquisites Gesangsensemble mit der königlich-noblen Elsa Benoit als Schönheit, der un­widerstehlichen Julia Lezhneva als Vergnügen, dem prächtigen lyrischen Counter Carlo Vistoli als Erkenntnis und dem emphatischen Tenor Anicio Zorzi Giustiniani als Zeit. Was Händel ihnen an Koloraturen, Verzierungen und Affekten zu­mutet, wie er sie ohne Mitleid mit oft riesigen Intervallsprüngen durch Höhen und Tiefen jagt und ihnen schließlich ei­ne Atemgebung abverlangt, die dem Lungenvolumen der Kastraten – bis zu zehn Litern! – entstammt: Ist das nicht schon der halbe Strauss?

Man musste gar nicht an die Oper „Die Frau ohne Schatten“ zurückdenken, mit der die Berliner Philharmoniker die Osterfestspiele in Baden-Baden eröffnet hatten. Die „Vier letzten Lieder“ im Orchesterkonzert am Abend zuvor waren jedenfalls bei Diana Damrau Emanationen des Ziergesangs, kein inniges Verströmen in den „wandermüden“ Naturbildern à la Wesendonck. Einer verspäteten Jugendstilblüte glich der „Frühling.“ Bei den Lerchen, die im letzten Lied „Im Abendrot“ so anmutig trillerten, war Damrau zu Hause, und sogar die Frage, „ist dies etwa der Tod?“, artikulierte sie artifiziell, weniger emotional. Das Grabtuch breitete dann Kirill Petrenko im Nachspiel des Orchesters aus, ein absteigender harmonischer Gang voller „Tristan“-Tristesse.

Wie sie ihre Geige zum Singen bringen kann, hatte Vineta Sareika-Völkner, die erste Konzertmeisterin in der Geschichte der Berliner Philharmoniker, schon im dritten Lied „Beim Schlafengehn“ als Seelenführerin der Sängerin aufscheinen lassen. Im „Heldenleben“ aber hätte sie für die konzertante Bravourarie der „Ge­fährtin“ fast Szenenapplaus erhalten: eine Rehabilitation von Pauline, die Strauss in seinen Vortragsbezeichnungen wenig schmeichelhaft charakterisiert, jetzt aber in die Kategorie „anbetungswürdig“ aufrückte. Zumal sie ja auch am Schluss der symphonischen Dichtung zu­sammen mit dem Solohorn des Helden gen Himmel fährt. Eigentlich verstand Sareika-Völkner ihr Intermezzo als nie ge­schriebenes zweites Violinkonzert von Brahms, freute sich an ihren Doppelgriffen und Passagen.

Und ist das „Helden­leben“ schon tollkühn, so war es das Or­chester erst recht, als es in die Welt hi­naus stürmte und der Dirigent vor lauter Schwung hüpfte. Als die Trompeter hinter der Bühne zum Kampf riefen, sich ein Schlachtengemälde in Cinemascope-Format auftat und Petrenko seine Truppen mit strategischem Weitblick durchs Ge­wühl führte.

Als der Held schließlich seine „Friedenswerke“ in Oboen und Harfen verlegte. Und richtig gemein waren des Helden Widersacher in den Holzbläsern. „Die Zeit schläft nicht“, hatte der Counter Carlo Vistoli in Händels Oratorium in elend langen Sequenzen erklärt. Aber stehen bleiben darf sie hin und wieder schon: wenn uns der Mut überkommt.