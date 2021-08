Opernfestival Glyndebourne : Keine Wolga, nirgends

Beim Festival in Glyndebourne gab es dieses Jahr viel Symbolisches und Rätselhaftes in Opern von Janáček und Rossini. „Luisa Miller“ von Giuseppe Verdi aber wurde von Christof Loy vorbildlich klar inszeniert.

Von Blumen bedeckt: Mané Galoyan (liegend) als Luisa Miller in Christof Loys Verdi-Inszenierung Bild: © Glyndebourne Productions Ltd.

Unter widrigsten Umständen hat das Opernfestival in Glyndebourne seine wackere Rückkehr nach der Zwangspause mit drei Neuinszenierungen markiert, von denen zwei sich eines minimalistischen weißen Bühnenraumes bedienen. Man könnte in Anlehnung an Oscar Wilde eine Verortung im weißen Bühnenraum als Unglück ansehen und zwei davon für nachlässig halten, wenn die Ergebnisse nicht so völlig unterschiedlich ausgefallen wären. Zum Beginn der Saison lief Damiano Michieletto mit seiner bedeutungsschwangeren Interpretation von Leoš Janáčeks „Kátja Kabanová“ schnurstracks in die offenen Arme der traditionellen Gegner des Regietheaters. Deren Einwände hat Christof Loy grandios widerlegt mit einer kühn durchdachten „Luisa Miller“, Giuseppe Verdis unterschätztem Frühwerk aus jener intensiven Schaffensperiode, die er später als seine Galeerenjahre bezeichnete.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Dazwischen Mariame Cléments ganz und gar unminimalistische Deutung von Gioacchino Rossinis „Il Turco in Italia“ als heiter-ironische Satire über die Mühen eines an einer Schreibblockade leidenden Erfolgsautors bei der Suche nach einer Handlung. Das Publikum konnte den Gedankengängen Prosdocimos auf einem Bildschirm folgen, auf dem die Einfälle projiziert wurden, die er in seinem Notizblock vermerkte und wieder strich, während die Schöpfungen seiner Phantasie um das Chaos seiner Schreibstube herum die Ideen umsetzten oder dem Autor Kontra gaben. Alessio Arduinis wohlklingend, aber uncharismatisch gesungener Schriftsteller verwarf das neunzehnte Jahrhundert als „nicht sexy“ und entschied sich stattdessen für den Neorealismus um 1950.