Opern-Uraufführung in Ulm : Lied von Liebe und Meer

In jenem Teil des Atlantischen Ozeans, der „die Keltische See“ genannt wird, liegt, gut elf Meilen vom bretonischen Festland entfernt, die Insel Ouessant. Sie ist der westlichste Punkt Frankreichs. Hier besaß der Komponist und Organist Charles Tournemire ein Haus. Er nannte es „Iseut“, nach der französischen Form von Isolde. Landschaft und Legenden dieser Region hielten ihn, der 1870 in Bordeaux zur Welt gekommen war, gebannt. Schon als halbes Kind war er zum Studium nach Paris, in die Klasse von César Franck gekommen, wo die Schüler die Faszination für die Harmonik Richard Wagners und für die Sagenwelt der Kelten zusammenschweißte. Ernest Chausson hatte die Oper „Le Roi Arthus“ komponiert, Vincent d’Indy die Oper „Fervaal“. Viel später erst, nämlich 1926, folgte Tournemire – unterdessen zum Organisten ersten Ranges aufgestiegen – mit seiner Oper „La Légende de Tristan“. Sie wurde nie aufgeführt. Bis jetzt.

Die Uraufführung, an die sich das Theater Ulm gewagt hat, wird Folgen für unseren Blick auf die Musikgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts haben. Denn sie lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Autor, der viel origineller war, als die meisten unter den Musikhistorikern es wissen, und der viel vorweggenommen hat von dem, was die Nachkriegsavantgarde Olivier Messiaen zuschrieb, der es geschickt verstanden hatte, davon zu profitieren, dass der 1939 verstorbene Tournemire, offenbar ein jähzorniger, unberechenbarer Misanthrop, schnell vergessen wurde. Die Modernetauglichkeit katholischer Intelligenz in der Musik aber war keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal Messiaens. Dazu freilich später.

Kay Metzger, der Intendant des Theaters Ulm und zugleich Regisseur der jetzigen Uraufführung, ist während seiner Zeit am Theater Detmold durch den Komponisten und Kirchenmusiker Alexander Muno auf die „Tristanlegende“ von Tournemire aufmerksam gemacht worden. Er ließ sich ein Digitalisat der handgeschriebenen Partitur schicken, die in der Pariser Nationalbibliothek liegt, beriet sich mit verschiedenen Musikern und beschloss mit dem damaligen Ulmer Generalmusikdirektor Timo Handschuh, die Uraufführung zum 150. Geburtstag von Tournemire für 2020 einzuplanen. Die Pandemie sorgte für Aufschub.

Inzwischen hat Michael Weiger, ehemals Studienleiter in Ulm, die Partitur samt Stimmenmaterial und Klavierauszug im Selbstverlag ediert. Die Musik ist, wie das Libretto des Mediävisten Albert Pauphilet, der im Zweiten Weltkrieg zur Résistance gehörte, gemeinfrei.

Tristan, anders als Wagner

Tournemire geht völlig anders als Richard Wagner, den er bewunderte, an den Tristan-Stoff heran. Er folgt dem Tristan-Roman von Joseph Bédier, der 1940 auch Frank Martin zu seiner Tristan-Adaption „Le vin herbé“ inspirieren sollte und der näher an den mittelalterlichen Quellen bleibt. Tournemires Oper ist mit etwa zweieinhalb Stunden Spieldauer kurz. Der Chor, den in Ulm Hendrik Haas und Nikolaus Henseler für die anspruchsvollen Aufgaben hervorragend präpariert haben, greift immer wieder als Kollektivsubjekt in die Handlung ein. Auch zwischen den Figuren – Tristan, Iseut, deren Dienerin Brangien, König Marc und dessen Hofzwerg Frocin – ist der Dialog kleinteiliger und lebhafter.