Sparvorgaben für Bühnen : Endspiel in Frankfurt

Die Stadt Frankfurt am Main verlangt von 2023 an von ihren Theatern so drastische Einsparungen, dass diese in ihrer künstlerischen Substanz bedroht sind. Die Kulturdezernentin gibt sich noch gelassen.

Schauspiel und Oper Frankfurt sind durch finanzielle Kürzungen in ihrer künstlerischen Substanz bedroht. Zu diesem Schluss muss kommen, wer sich die sogenannte mittelfristige Finanzplanung der Stadt anschaut. Als alleinige Trägerin hat die Stadtregierung den Bühnen von 2023 an jähr­liche Einsparungen in Höhe von etwa zehn Millionen Euro auferlegt. Diese Zahl errechnet sich zum einen aus der vorgesehenen Absenkung des städtischen Zuschusses von 78 auf 71 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen die anstehenden Tariferhöhungen in Höhe von etwa drei Millionen Euro. Es könnten auch noch mehr werden.

Opernintendant Bernd Loebe hält sich mit öffentlichen Äußerungen zu der dramatischen Lage zurück, in die sein Haus schon in der nächsten Spielzeit zu geraten droht. Dafür erhebt Dietmar Schwarz, Intendant der Deutschen Oper Berlin und Vorsitzender der Deutschsprachigen Opernkonferenz, umso deutlicher seine Stimme. In einem Rundschreiben weist er darauf hin, dass solche Vorgaben angesichts schon geschlossener Verträge nicht einzuhalten seien. Zu reduzierende Sachkosten gebe es kaum. Das Sparziel lasse sich nur mit radikalen Einschnitten und Kündigungen beim künstlerischen und technischen Personal erreichen – und auch das nicht innerhalb weniger Monate. Und selbst mit drastischen Schritten wie dem völligen Verzicht auf Neuproduktionen könne man den geforderten Betrag nicht aufbringen. Im deutschsprachigen Raum sei kein anderes Haus mit ähnlichen Sparauflagen konfrontiert.