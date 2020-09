Oper Frankfurt im Coronamodus : An den Sängern liegt es nicht

Gut gemeint, ja rührend ist der Saisonstart an der Oper Frankfurt, aber trostlos: Im Parkett sitzt das Publikum versprengt, durch Leerreihen getrennt, so dass dazwischen Lücken klaffen wie auf Bergmatten, die von Schafen kahlgefressen wurden. Dann tritt der Chor der Oper auf, zunächst nur die einunddreißig Männer für Franz Schuberts „Gesang der Geister über den Wassern“, danach die dreißig Frauen für die „Vier Gesänge“ op. 17 von Johannes Brahms – aber alle tragen Masken, durch die hindurch sie singen müssen.

Die Textverständlichkeit ist gut, die Konsonanten sind scharf, die dabei entstehenden Tröpfchen im Textil geborgen – aber der Klang ist mürbe und halb erstickt. Er zerfällt wie ein morscher Gobelin in seine Fasern. Wie sollte es anders sein bei zwei Meter Abstand zwischen den Singenden? Die sind in vier Reihen aufgestellt, das bedeutet sechs Meter zwischen der ersten und der letzten Reihe, die Diagonalen gar nicht beachtet. Wie in Dilettantenchören entsteht der Eindruck, dass wache Stimmführer einen trägen Tross von Nachzüglern mitzerren müssen. Die Homogenität bleibt auf der Strecke. Und das ist nicht die Schuld der Sänger.

Sie geben ihr Bestes; der Chorleiter Tilman Michael hat sie geschult, leise und achtsam zu sein. Der Generalmusikdirektor Sebastian Weigle beschwört bei Schubert mit den mittleren und tiefen Streichern so etwas wie geheimnisvolles Vergrübeltsein, bei Brahms mit zwei Hörnern und Harfe nordische Freiluftromantik. Aber es will keine Stimmung aufkommen. Probensaalprosa. Schal und öde, das alles. Die „Trauermusik“ für Streicher, von Witold Lutosławski 1958 komponiert, beschreibt – kahl, fahl, vom Schmerz ermüdet – noch am treffendsten die Atmosphäre, die im Raum herrscht: verlustgequälte Erinnerung.

Banale Präsenz

Gewiss, die Oper Frankfurt unter ihrem Intendanten Bernd Loebe tut, was sie kann unter den gegenwärtigen Bedingungen, die eine mysteriöse Seuche und die behördliche Angst vor ihr diktieren. Viele Opernhäuser in Deutschland versuchen Ähnliches. Es wird allerdings schwer, dabei über die Behauptung von banaler Präsenz hinaus auch eine künstlerische Dringlichkeit zu vermitteln oder wenigstens zu einem klanglich befriedigenden Ergebnis zu kommen.

Programmatisch ist vieles gut gedacht: Schuberts Geistergesang und Brahms’ Frauenchöre beschäftigen sich ja mit der Anwesenheit von Menschen um uns herum jenseits ihrer körperlichen Präsenz. Zusammen mit Lutosławskis „Trauermusik“ führen sie sehr schön auf das Thema der Kurzoper „The Medium“ von Gian Carlo Menotti hin, die hier ihre Übertragung auf die große Bühne erlebt, nachdem die Inszenierung von Hans Walter Richter während der Spielzeit 2018/19 schon im Bockenheimer Depot gezeigt worden war, zusammen mit Bruno Madernas „Satyricon“.

Menotti beschreibt die Symbiose der betrügerischen Spiritistin Madame Flora, ihrer Tochter Monica und des stummen Pflegekindes Toby als Missbrauchsbeziehung durch eine manipulative Narzisstin, nämlich Flora. Sie verdient ihr Geld damit, dass sie ihren Kunden – dem Ehepaar Gobineau und Mrs Nolan – Kontakt zu deren verstorbenen Kindern vorgaukelt, wobei ihr Toby und Monica behilflich sind. Während einer Séance fühlt Flora eine kalte Hand an ihrem Hals. Von der Idee besessen, Toby habe ihr einen Streich gespielt, treibt sie ihn in den Tod.

Alle Töne halberstickter Angst

Tatsächlich gelingt die szenische Aufführung – auch klanglich, jetzt mit unmaskiertem Gesang – sehr viel besser als das Vorprogramm. Sebastian Weigle holt aus dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester alle Töne halberstickter Angst, überspannter Sensibilität und erotischer Verdrängung heraus. In der Bühne von Kaspar Glarner, die stark angelehnt ist an das Szenenbild der Fernsehversion von 1951, gelingt es Hans Walter Richter als Regisseur, die Dreierbeziehung psychologisch schlüssig durchzuarbeiten.

Wenn die wunderbare Gloria Rehm mit ihrer jubelnd hellen Stimme vor dem intensiv und genau spielenden Marek Löcker als stummem Toby von Liebe singt, spürt man so delikat wie deutlich, dass sie sagt, was sie gern von einem Mann hören möchte, während er hört, was er ihr nicht sagen kann. Barbara Zechmeister und Simon Neal als Ehepaar Gobineau zeichnen stimmlich exakt fokussierte, menschlich liebevolle Karikaturen von Figuren, die sich durch keinen Rationalismus ihren Lebenssinn rauben lassen wollen, während Kelsey Lauritano als Mrs Nolan mit dichter Lyrik die Tragödie einer untröstlichen Mutter erfasst. Dshamilja Kaiser als Flora hat einen großen Abend. Ihr mütterlicher Mezzosopran kennt die warmen Farben der Obhut genauso wie die Kälte des Hasses. Ihr gelingt das starke Porträt einer Frau, deren Wirklichkeitsbegriff durch Alkohol, Verdrängung und Betrug so porös geworden ist, dass sie sich nirgends mehr sicher fühlen kann.