Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, diesem freilich schon: Die linde Luft hebt leise an zu klingen in den vielfach geteilten hohen Streichern des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters. Das feine Gespinst der leeren Quinte f-c macht den Odem des Lebens hörbar, den alle Kreatur in sich einsaugt. Dann setzt das biegsame Englischhorn ein, gleitet langsam nach unten und windet sich bald darauf wieder empor wie eine Jugendstilranke – eine organische, vegetative Linienführung, die gleich wieder Bild, bewegtes Bild werden will. Dazu sinken Akkorde nieder, durch Septimen, Nonen und Undezimen so flauschig gemacht, dass sie in amerikanischen Radioschlagern der späten Dreißigerjahre stehen könnten oder in den Ein- und Überleitungspassagen bei den frühen Genies der Revue und des Tonfilms wie Paul Abraham, Franz Grothe oder Theo Mackeben. Man möchte sich sofort in diese Musik stürzen und in ihr untertauchen oder sie gierig auffressen, sie sich einverleiben, egal, was: Man will sie!

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton.

Rudi Stephan wusste 1915, als Achtundzwanzigjähriger, den ganzen Zauber des Anfangs zu komponieren. Wenig später fiel er als Soldat an der Ostfront im Ersten Weltkrieg, in der heutigen Ukraine. Seine Oper „Die ersten Menschen“ nach dem Skandalstück von Otto Borngräber (es wurde 1912 im Königreich Bayern verboten) hatte er aber noch vollenden können. Sie wurde am 1. Juli 1920 in Frankfurt am Main uraufgeführt, hat jedoch seitdem nur wenige Häuser gefunden, die eine Wiederaufführung wagten. Die Zurückhaltung hat vor allem mit dem verschwiemelten Libretto zu tun. Ständig wölbt und hebt sich was in den Versen, ein Ringelwurm regt sich, und die Brust, nicht nur die, entwickelt eigenen Willen.

Sebastian Weigle nimmt die Musik ernst

Es geht wirklich um die, laut biblischem Schöpfungsbericht, ersten Menschen, um Adam und Eva, Kain und Abel, die der damaligen Transliteration folgend Adahm und Chawa, Kajin und Chabel heißen. Aus dem Garten Eden sind sie vertrieben, Adahm hat bereits Erfüllung in der Arbeit gefunden, während Chawa sich nach erotischer Erfüllung und weiteren Kindern sehnt. Die Söhne sind in der Pubertät – eben die ersten Menschen, die eine Pubertät durchmachen – und entdecken ihr sexuelles Begehren. Das einzige Objekt, auf das es sich richten kann, ist die eigene Mutter. Darüber geraten sie in Streit, bis Kajin seinen Bruder Chabel erschlägt, nachdem er entdeckte, dass Chawa sich dem Bruder hingegeben hatte.

Doch Stephan hat diese Fülle und Verstörung des ersten Anfangs musikalisch betörend gestalten können. Sebastian Weigle nimmt dessen Musik in seiner letzten Premiere als Frankfurter Generalmusikdirektor ernst, geht den feinnervigen Verästelungen des Stimmgewebes nach, stützt und trägt die Singenden in ihrem Stammeln der Überforderung, in ihrer Empörung, ihrem Hingerissen- wie Ausgeliefertsein. Die Tempi haben einen natürlichen Fluss, der sich an der gesprochenen Sprache orientiert. Auch der schockierende Krach des Tötens bleibt nicht aus. Danach – eine stumm schreiende Pause des Entsetzens.