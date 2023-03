Mit Satire kennt er sich aus. Mit Tieren auch. Außerdem erzählt er für sein Leben gern Geschichten: der russische, heute in Frankreich lebende Komponist Alexander Raskatov. Gerade feierte er seinen siebzigsten Geburtstag und brachte dem Festival „Opera Forward“ der Nationaloper in Amsterdam selbst ein Geschenk mit: seine neue, vor dem Ukrainekrieg entstandene Oper „Animal Farm“ nach der Fabel von George Orwell.

Auch Raskatovs erste satirische Oper, „A Dog’s Heart“ (Hundeherz) nach Michail Bulgakow, war 2010 hier uraufgeführt worden. Aktueller könnte Orwells Stoff über das Scheitern der sowjetischen Revolution derzeit nicht sein. Im Programmbuch wird das Vorwort zur ukrainischen Ausgabe der „Animal Farm“ von 1947 abgedruckt, in dem der einstige Trotzkist die Zerstörung des sowjetischen Mythos als Voraussetzung für die Wiederbelebung der sozialistischen Bewegung betrachtet. Raskatov, der am Tag von Stalins Beerdigung am 9. März 1953 zur Welt kam, liest Orwell als Nachgeborener und zitiert im Libretto Trotzki, Stalin und seinen Handlanger Lawrenti Berija. In ihm sieht er sogar eine Analogie zur Figur des Squealer (James Kryshak), dem er eine der brutalsten Szenen des Stücks verordnet.

Ohne Vorspiel, mit dem ersten Orchesterschlag ist man mitten im Stück. Satire verträgt keine Längen. Also geht es im erweiterten Niederländischen Kammerorchester mit sieben Schlagzeugern, E-Gitarre und Saxophon zur Sache, scharf oder zuckersüß für die leeren Versprechungen von Blacky (Elena Vassilieva), ausgekocht und roh, aufgepeitscht bis zur Massenhysterie im vorzüglichen Chor der Amsterdamer Oper. Mit sozialistischem Realismus wird der Bau der Windmühle begrüßt, mit einem Trauermarsch ihre Zerstörung verabschiedet. Tiefe Posaunen verkünden den Einzug der Druckerpresse für die „Prawda“, bis das verordnete „Goodthinking“ musikalisch ausradiert wird.

Im zweiten Teil wird es „russischer“, mit volksliedartigen Geständnissen nie begangener Verbrechen, jubelnden Kinderchören und scheinheiligen Klagegesängen. Auch für die Gesangspartien hat Raskatov einen eigenen Stil der Kürze, der sich aus der jeweiligen Stimmlage ableitet. Einen neuen Höhenrekord im Wiehern gewinnt Holly Flack als Mollie, die junge eitle Stute, die permanent ihren Pferdeschwanz striegelt. Old Major, der weise Schweine-Älteste, hat mit Gennady Bezzubenkov einen edel grunzenden Bass, während der imperiale Misha Kiria dem korrupten Schwein Napoleon seine baritonale Herrscherstimme gibt.

Die Idee zu dieser Produktion hatte schon vor Jahren der Regisseur Damiano Michieletto, der jetzt das einzig Richtige machte: kein Russen-Bashing. Orwells Fabel versteht er wörtlich und erhebt sie damit ins Zeitlose und Paradigmatische: die Herrschaft der Schweine, die allmählich ihre Tiermasken ablegen und immer mehr den Menschen gleichen, wird zu einem historischen Kontinuum, egal welcher politischen Couleur (Kostüme Klaus Bruns). Es ist die Macht an sich – ihre Eroberung, ihre Bewahrung, ihre Rituale, ihre Paranoia –, die Michieletto thematisiert. Schauplatz für die Revolte der Tiere ist das Schlachthaus, mit Käfigen, Fleischwolf, Metzgern in blutigen Schürzen (Bühnenbild: Paolo Fantin). Was sich darin abspielt, ist ein Verlangsamungsprozess, ein Erstarren im Lügen über der am Ende in Zeitlupe ausgegebenen Doktrin: Napoleon hat immer recht.