Wegen Coronavirus : Oberammergau verschiebt Passionsspiele auf 2022

In Oberammergau plant man traditionell langfristig: Die nächsten Passionsspiele, die im Mai hätten Premiere feiern sollen, werden in zwei Jahren stattfinden. Seit 1633 sind sie erst zwei Mal ausgefallen.

Die 42. Oberammergauer Passionsspiele sind wegen der Corona-Pandemie für 2020 abgesagt worden. Sie sollen nun 2022 stattfinden, wie die Gemeinde Oberammergau am Donnerstag mitteilte. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat das Spiel vom Leiden und Sterben Jesu demnach aktuell untersagt. Die Gesundheit der Gäste und Mitwirkenden habe höchste Priorität. Ursprünglich war die Premiere für 16. Mai angesetzt. Nun soll sie am 21. Mai 2022 stattfinden.

Nach der derzeitigen Risikoeinschätzung sei eine Durchführung der Passion bis in den Herbst hinein nicht möglich, hieß es. Zwar sei davon auszugehen, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zurückgefahren werden könnten, wenn die exponentielle Zunahme an Infizierten unterbrochen werde könne. Jedoch werde es über einen langen Zeitraum ein hohes Risiko geben, dass immer wieder Infektionen aufträten.

Zum Schutz vor der Pest eingeführt

Auch für die Gemeinde Oberammergau und Spielleiter Christian Stückl stehe die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle. Die Corona-Pandemie habe es unmöglich gemacht, das Spiel fertigzustellen, ohne die Mitwirkenden und Gäste zu gefährden. Eine Verschiebung nur um ein paar Monate sei allen Beteiligten als nicht tragbar erschienen.

Bisher ist das Passionsspiel nur zweimal ausgefallen. 1770 ließ Kurfürst Maximilian III. alle Passionsspiele in Bayern verbieten. Zur Begründung führte er an, dass „das größte Geheimnis unserer heiligen Religion nun einmal nicht auf die Schaubühne gehört“. 1940 verhinderte der Zweite Weltkrieg, dass die Oberammergauer ihrem Gelübde nachkamen. 1920 gab es indes schon einmal einen Aufschub: Damals beschloss der Gemeinderat, die Vorbereitungen für die Passion angesichts der hohen Zahl der Gefallenen des Ersten Weltkriegs nicht voranzutreiben. Sie wurde 1922 nachgeholt.

Die Passionsspiele sollten vom 16. Mai bis 4. Oktober stattfinden. Erwartet wurden an 103 Spieltagen über 450.000 Besucher aus aller Welt. An die 2300 Oberammergauer wollten sich beteiligen. Der Brauch geht auf das Jahr 1633 zurück. Damals starben 84 Menschen während des Dreißigjährigen Krieges an der Pest. Die Einwohner gelobten, alle zehn Jahre die Passion Jesu aufzuführen, damit Gott der Krankheit ein Ende bereite. Der Überlieferung nach starb danach niemand mehr an der Pest. Die Passionsspiele gelten als eines der wichtigsten religiösen und kulturellen Ereignisse in Deutschland.