Ein neu gestaltetes Carl-Nielsen-Museum in Odense, eine neue Biographie und neue CD-Aufnahmen mit Fabio Luisi beweisen: Nielsens Musik ist in Dänemark das Lagerfeuer der Nation.

Die Ostsee ist das Mittelmeer des Nordens, und in ihrer Kunst spiegelt sich jenes des Südens. Das Rathaus von Kopenhagen erinnert an den Dogenpalast von Venedig; auch in den umliegenden Gebäuden werden die Geschlechtertürme altitalienischer Städte zitiert. Und wenn nun der Italiener Fabio Luisi als Chefdirigent des Nationalen Symphonieorchesters des Dänischen Rundfunks Carl Nielsens Konzertouvertüre „Helios“ aufführt, setzt sich dieses baltisch-mediterrane Flimmern des Denkens und Träumens fort: Lang ist die Morgendämmerung in dieser Musik, viel zu lang für das Mittelmeer, wo sie 1903 in Athen entstand.

Mag der Sonnenmythos der griechischen Antike auch Auslöser für dieses Werk gewesen sein – was man hört, ist die Sommersonnenerfahrung Dänemarks, der riesige Junitagbogen des Lichts an der Ostsee, der um drei Uhr morgens beginnt und mit der Dämmerung erst nach Mitternacht endet.