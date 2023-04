Mit Musikmachen allein lässt sich vergleichsweise selten ein Lebensunterhalt bestreiten, als freischaffender Musiker noch seltener, und Frauen verdienen in der Branche der Berufsmusiker deutlich weniger als Männer: So lassen sich die Ergebnisse einer Studie zusammenfassen, die das Deutsche Musikinformationszentrum in Bonn veröffentlicht hat (abrufbar unter www.miz.org). In seinem Auftrag befragte das Institut für Demoskopie Allensbach im vergangenen November und Dezember 650 Personen, die ihren Lebensunterhalt „ganz oder überwiegend“ mit einer musikalisch-künstlerischen Tätigkeit verdienen: in Rock, Pop, Jazz und Klassik. Nicht zu dieser Gruppe zählen in der Studie Personen, die ausschließlich musikpäd­agogisch tätig sind.

Nur dreißig Prozent der Befragten verdienen ihr Geld allein mit dem Musikmachen, der Rest übt weitere Tätigkeiten aus: rund die Hälfte ist auch als Musikpädagoge tätig, beinahe ein Drittel verdient zusätzlich Geld in Bereichen, die gar nichts mit Musik zu tun haben. 57 Prozent aus dieser Gruppe, die zusätzlichen Tätigkeiten nachgeht, geben an, dass sie finanziell sonst gar nicht überleben könnten. Jedoch: 82 Prozent der Befragten, und damit eine überwältige Mehrheit, gaben an, mit dem Beruf glücklich zu sein.