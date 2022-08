Beginn der Theaterspielzeit : Wird es jemals wieder voll?

Gut zwei Jahre ist es her, dass ein Bild um die Welt ging. Im Berliner Ensemble, dem alten Brecht-Theater im Herzen der deutschen Hauptstadt, hatte Intendant Oliver Reese fast drei Viertel der Theatersitze aus dem Parkett entfernen lassen. Es war ein Symbol der Verzweiflung über die Lage der Kultur in der Corona-Pandemie, aber zugleich ein Zeichen der Hoffnung: Nach dem ersten Lockdown vom Frühjahr 2020 konnten die Häuser endlich wieder spielen, wenn auch vor arg reduziertem Publikum und mit angepasstem Spielplan. Die wenigen Tickets, die sie damals im Angebot hatten, waren teils binnen weniger Minuten ausverkauft

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Jetzt, nach dem Ende fast aller Corona-Beschränkungen, sieht die Lage mancherorts genau umgekehrt aus. Es sind wieder so viele Karten im Angebot wie vor der Pandemie, aber der Ansturm hält sich in Grenzen. An der Deutschen Oper Berlin beispielsweise konnte man im vorigen Frühjahr sogar Premieren erleben, bei denen ganze Sitzreihen leer blieben. Schien zwischen den Lockdowns ein kulturhungriges Publikum den Neuanfang herbeizusehnen, so sehen die Prioritäten jetzt, wo das Ärgste wohl wirklich überstanden ist, offenbar anders aus: Statt ins Theaterparkett zu streben, sehnen sich die Leute erst mal nach Ortswechsel und frischer Luft, die Folgen ließen sich in überfüllten Flughäfen und ICE-Zügen bestaunen. Das schöne Wetter war schon immer ein Feind der Kunst, schon in früheren Jahrhunderten hatte die italienische Oper ihren größten Auftritt während der Karnevalssaison, also im trüben Februar.