Oper Düsseldorf : Es gibt auch ästhetische Nachhaltigkeit

Ein zweites Wunder vom Gründgensplatz wird es in Düsseldorf nicht geben. Das Schauspielhaus von Bernhard Pfau ist im Jahr 2020, fünfzig Jahre nach seiner Inbetriebnahme, ein zweites Mal eingeweiht worden und erstrahlt, seitdem in diesem Jahr auch die besonders heikle Restaurierung der weißen Fassade abgeschlossen ist, wieder im alten Glanz, den man als markanten Schimmer beschreiben kann. Das Nachbargebäude des Dreischeibenhauses, der auf einfachste Formen reduzierten Hochhausikone, liegt in einem scheintoten Winkel der Einkaufszone und spricht mit seinem schwungvollen Purismus eine ständige Einladung aus, die ohne die Überdeutlichkeit von Reklamefloskeln auskommt. Eine baukulturpolitische Farce fand hier ein glückliches Ende: Thomas Geisel, der Vorgänger von Oberbürgermeister Stephan Keller, hatte zwischenzeitlich die Ideen eines Abrisses und einer Umwidmung zur Musicalbühne in den von Investorenehrgeiz gezeichneten Innenstadtraum gestellt.

Dem zehn Minuten Fußweg entfernt jenseits der Königsallee gelegenen Gegenstück und Vorgängerbau des Pfau-Theaters bleibt die Chance auf eine Wiedergeburt verwehrt: Der Rat der Stadt Düsseldorf hat am 16. Dezember beschlossen, dass die Stadt das Opernhaus in der Heinrich-Heine-Allee aufgeben wird, das in den Gründerjahren des Bismarckreiches als Stadttheater errichtet wurde. Den Wiederaufbau des 1943 durch Bomben zerstörten Hauses leitete Paul Bonatz. Dem Schauspielhaus sicherte seine historische Aura die Rettung. Aber während Pfaus organische Bauskulptur den Aufbruchsgeist der bundesrepublikanischen Neugründerzeit um 1968 atmet, spricht aus dem schlanken Klassizismus der altrosa gestrichenen Bonatz-Oper ein selbstverständlicher Wille zum Bewahren, der sich anscheinend erschöpft hat. Der Gedanke, dass der seit 1994 denkmalgeschützte Bau konserviert zu werden verdient, weckte jedenfalls nicht genug Enthusiasmus in der Bürgerschaft. So wird ein Denkmal der für das öffentliche Bauen der Wiederaufbauzeit charakteristischen zurückgenommenen Eleganz sang- und klanglos verschwinden.

Die Zahlen sprechen nur scheinbar für sich

Dass der Klang im Zuschauerraum von 1956 nach Auskunft der Intendanz schon jetzt zu wünschen übrig lässt und angeblich die Verpflichtung erstklassiger Sänger erschwert, dürfte für die ganz große Koalition aus CDU, Grünen, SPD und FDP nicht den Ausschlag gegeben haben, die im Rat das als „Opernhaus der Zukunft“ und „Oper für alle“ beworbene Projekt gebilligt hat. Die von der Verwaltung vorgelegten Rechnungen sprachen für sich: Eine Sanierung wäre demnach so kostspielig, dass man gleich auch neu bauen kann. In der städtischen Pressemitteilung heißt es im Stil des Kleingedruckten eines Kreditvertrags: „Der vorläufige und ausschließlich auf dem aktuellen Wissenstand beruhende Kostenrichtwert beträgt mindestens 716 Millionen Euro.“ In das Hantieren mit riesengroßen Zahlen, die man hier im Lichte Kölner Erfahrungen und Frankfurter Pläne überschlagen hat, geht so viel Phantasie ein, dass sie eigentlich nur in Sachen des politischen Willens informativ sind, der in ihnen zum Ausdruck kommt. Den symbolischen Nutzen des Bauens im Bestand möchte der städtische Bauherr nicht in sein Kalkül einbeziehen.

Der Neubau, der entweder am Platz des Altbaus entstehen wird oder, Zeichen der Zeit, an der Stelle eines stillgelegten Kaufhauses der Marke Kaufhof, soll naturgemäß alle Vorgaben der Nachhaltigkeit erfüllen. Aber gibt es nicht auch eine ästhetische Nachhaltigkeit? Der Standort am Hofgarten ist tief ins Stadtgedächtnis eingelassen. Wenn er erhalten bleibt, dann dürfte die neue Oper die alte wenigstens an Höhenmetern übertreffen. Die Simulationen, die einen Vorgeschmack auf den nach der Standortentscheidung anstehenden Architekturwettbewerb geben, zeigen Vierklotz- und Fünfzackenhäuser im heutigen internationalen Stil. Eine Woche vor dem Neubaubeschluss gab die Stadt bekannt, dass sie den Vertrag mit Christoph Meyer, dem schon seit 2009 amtierenden Generalintendanten der Deutschen Oper am Rhein, bis 2027 verlängert hat. Noch länger aktiv ist unter den Beteiligten der 2006 gewählte Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.

Meyer hat der Operndebatte mit seinem Beharren darauf die Richtung gewiesen, dass eine bloße Renovierung nicht ausreiche. Die Probenräume werden als zu klein beschrieben, eine zweite Studiobühne wird vermisst. Zusätzlichen Platzbedarf hat der Intendant angemeldet, um neuen Publikumsschichten mit Ausstellungen zu erklären, wie eine Oper funktioniert. Die Stadt hat den Ratsbeschluss mit aufwendiger Bürgerbeteiligung vorbereitet. In den Handreichungen der Verwaltung wurde sicherheitshalber gleich mehrfach behauptet, dass eine „niedrigschwellige“ Oper mit Angeboten für die ganze Stadtgesellschaft ohne aufgerüstete Gastronomie und erweiterte Foyers nicht möglich sei. Hat die Rheinoper demnach in den ersten zwölf Jahren der Ära Meyer nicht „für alle“ gespielt? Wie ein Opernhaus aufgebaut ist, kann man auch ohne Stellwände mit Führungen zeigen. Dass Bonatz die Dimensionen des Vorkriegsbaus übernahm, ist ein Umstand, der zur theaterhistorischen Kommentierung einlädt. Die knappen Raumverhältnisse des seit 1875 kontinuierlich genutzten Altbaus, in dem der Spielbetrieb schon 1944 wiederaufgenommen wurde, machen augenfällig, wie die Kunst in fortgesetzter Arbeit an Ort und Stelle über ihre Bedingungen hinauswächst.