Metropolitan Opera New York : Anna Netrebko fühlt sich als Russin diskriminiert

Die Opernsängerin Anna Netrebko wehrt sich gegen die Kündigung ihrer Engagements in New York. Auch das Verhalten des Opernintendanten der Met, Peter Gelb, ist dubios.

Der Präsident und die Sängerin: Putin verleiht Anna Netrebko 2008 im Mariinsky Theater in Sankt Petersburg einen Preis. Bild: AP

Anna Netrebko will mehr als die entgangene Gage: Die Sopranistin wirft der New Yorker Metropolitan-Oper jetzt auch Diskriminierung am Arbeitsplatz und Verleumdung vor. Hauptgeschäftsführer Peter Gelb hatte die Zusammenarbeit mit dem Star beendet, nachdem Russland Ende Februar vergangenen Jahres die Ukraine überfallen hatte. Die 51 Jahre alte Sängerin habe sich nicht eindeutig genug von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert, lautete damals der Vorwurf.

Netrebko zieht nun vor das Bundesbezirksgericht in Manhattan: Sie sei wegen ihrer russischen Herkunft benachteiligt worden, heißt es in der Anklageschrift. Bis zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine war Netrebko einer der größten Stars der 143 Jahre alten Metropolitan-Oper. Sie verlangt mindestens 360.000 Dollar (rund 327.000 Euro) für entgangene Gagen – ihr Honorar pro Auftritt lag zuletzt bei 17.000 Dollar (rund 15.500 Euro).