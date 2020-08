Musikfestival MIMF auf Lesbos : Konzert zwischen Ziegenglocken und Zikaden

Tritt ein äußeres Ereignis gemeinsam mit einem psychischen Zustand ein, ohne dass beide in einem kausalen Zusammenhang stehen, spricht Carl Gustav Jung von Synchronizität. Wenn etwa ein Esel in die Generalprobe eines erbaulichen Kammerkonzerts hineinblökt, dann liegt Synchronizität vor. Das Molyvos International Music Festival auf der Insel Lesbos hat sich Jungs Begriff als Festivalmotto geliehen. Corona als Chance für Neues zu betrachten, das ist leicht gesagt; in Molyvos gelingt die Umsetzung, selbst wenn man von der reduzierten Ausgabe des Kammermusikfestes keine programmatischen Wunderdinge erwarten sollte, erstaunlich gut. Vom ursprünglich geplanten Festival blieben lediglich zwei für Radio und Livestream konzipierte Freiluft-Konzerte mit minimalem Publikum auf Lesbos und ein Vorabkonzert in Stuttgart.

Dennoch hat sich das Festival mit Jungs Synchronizität ein ambitioniertes Thema gesetzt. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse ist für die krisengeplagte Insel politisch wie gesellschaftlich relevant. Neben der Finanz- und der Flüchtlingskrise stellt das Virus die Inselbewohner vor eine dritte große Herausforderung. Lesbos lebt neben der Produktion von Olivenöl und Ouzo hauptsächlich vom Tourismus, der bei zuletzt stark ansteigenden Fallzahlen in Griechenland vermutlich nur schwer wieder auf die Beine kommen wird.

Trotz dieser Umstände ein Kammermusikfestival zu veranstalten, das ist für die künstlerischen Leiterinnen des Festivals, die Schwestern und Pianistinnen Danae und Kiveli Dörken, keine Frage nach größtmöglicher politischer Einflussnahme, sondern vielmehr eine Möglichkeit, um im gemeinsamen musikalischen Miteinander den Zusammenhalt zu stärken. „In einer Zeit, in der Politik so emotional aufgeladen ist, und an einem Ort, der eine solche Symbolwirkung hat, ist es unmöglich, unpolitisch zu sein – Politik und Menschlichkeit sind momentan stark miteinander verwoben“, sagt Kiveli Dörken. „Wir sind ein Festival, das sich darüber bewusst ist, wie sehr Musikhören und Musikmachen mit dem persönlichen Werdegang eines Menschen verbunden ist.“

Wind, Meeresrauschen und der Gesang der Zikaden

Allein die Wahl des Veranstaltungsortes lässt dabei Einblicke in die Seele des Festivals zu. Statt studioreifer Perfektion geht es in Molyvos vielmehr um die Momente des Musizierens, um Offenheit und Spontaneität. Begleitet von Wind, Meeresrauschen und dem ausdauernden Gesang der Zikaden, ist die Wiese unweit des Strandes akustisch mit Sicherheit nicht der beste Ort für filigrane Kammermusik à la Joseph Haydns Londoner Trio. Johannes Brahms c-Moll-Trio mit seiner „unzerstörbaren Energie“, um in der Terminologie Carl Gustav Jungs zu bleiben, funktioniert hier schon deutlich besser. Atmosphärisch, vor der Silhouette des beleuchtetes Dorfes mit der über ihm thronenden Burg, ist der Konzertort bei untergehender Sonne kaum zu schlagen – und auch als werbendes Element für die urwüchsige Hafenstadt im Norden der Insel zu verstehen, mit ihren charakteristischen schwarzen Steinbauen und den von Blättern überkronten, sich immer schmaler den Berg hinaufwindenden Gässchen.

Hier haben die deutsch-griechischen Schwestern Dörken die Sommer ihrer Kindheit verbracht. Mit der nunmehr sechsten Ausgabe des Festivals geben sie der Insel, auf der Beethoven oder Bartók zuvor keine Rolle spielten, die klassische Musik zurück. Wesentlich sind daneben Bildungsprojekte in den Schulen der Insel. „Die Menschen hier sind sehr unvoreingenommen“, erzählt Danae Dörken. „Die Kinder sind offen, und es ist einfach, sie abzuholen. Gerade weil klassische Musik so sehr die Phantasie anregt. Wenn man sie bewusst hört, entstehen automatisch Bilder und Geschichten.“ In den Jahren zuvor ergänzten zudem Momente des spontanen Straßenmusizierens das Festivalprogramm, im Dorfclub oder am kleinen Hafen von Molyvos, wo sich Restaurant an Restaurant reiht und der Tag erst gegen Mitternacht seinen Höhepunkt erreicht. In diesem Jahr mussten diese Nahkontakte mit der Musik jedoch ausfallen.

Im Festivalprogramm hingegen steht die thematische Konzeption über der Musikvermittlung. Mit selten gespielter Kammermusik, etwa vom griechischen Komponisten Nikos Skalkottas, und ungewöhnlichen Besetzungen wird hier vielmehr ins Programm genommen, was auch bei Kammerkonzerten in Deutschland Raritätenstatus hätte. Die Musiker, in diesem Jahr nur in kleiner Zahl angereist, stammen aus dem Freundeskreis der Schwestern und erarbeiten die Werke auf der Insel in knapper Probenzeit.

Als diesjährige Festival-Uraufführung schrieb der griechische Komponist Nickos Harizanos das Stück „Moments“ für kleines Ensemble und Tonband. Es basiert auf Soundschnipseln, mit denen die Kinder von Molyvos die für sie charakteristischen Geräusche der Insel dokumentierten, wie die Glocken der Ziegen oder den Gesang der Vögel. Die Musiker spielten ihre Stimmen von zu Hause aus ein, ehe alles in der Postproduktion zusammengefügt wurde. Das Ergebnis ist in seiner deskriptiven Tonsprache ein Lehrstück mit musikpädagogischem Wert und nimmt das Verhältnis von Klang und Musik unter die Lupe.

Wie diese Uraufführung entstand auch die digitale Fassung von Felix Mendelssohns Konzertstück Nr. 2 als Splitscreen-Mosaik der vorab aufgenommenen Einzelstimmen. Es sind die neuerprobten Formen des Musizierens in Zeiten des Abstandhaltens, die mit dem Live-Erlebnis selbstredend nicht konkurrieren können, aber bei aller räumlichen Trennung ein Miteinander möglich machen. Wenn schließlich am Ende des zweiten Konzerts, für das auch die griechische Präsidentin Katerina Sakellaropoulou nach Lesbos gereist ist, in mittlerweile bekannter Manier die griechische Nationalhymne als Collage von der Jahr für Jahr wachsenden Festivalfamilie gespielt wird – dann ist das ein letztes Beispiel für die Gleichzeitigkeit musikalischer Ereignisse. Nach dieser im Kleinen mit Erfolg durchgespielten Idee darf man sich in Molyvos auf die Programme der kommenden Jahre wirklich freuen.