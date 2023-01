Musik und Klangkunst in Kiew : Als Ritter ohne Furcht und Tod

Als wir nach drei Wochen Ab­wesenheit nach Kiew zurückfuhren, war an der polnisch-ukrainischen Grenze Hoch­be­trieb, und die Abfertigung mit dem Auto und zwei Kleinkindern dauerte acht Stunden. Da man in der Ukraine wegen der Sperrstunde nachts nicht reisen darf, mussten wir eine Zusatzübernachtung im Hotel einlegen. Ich mag das nicht, der einzige Ort in der Ukraine, wo ich ruhig schlafen kann, ist Kiew: So stark glaube ich an die Luft­abwehr der Hauptstadt.

Der gemeinsame Körper des Kiewer Kul­turlebens holt mich rasch ein durch ei­ne Einladung zum fünfzigsten Geburtstag des Pianisten Evgeny Gromov, eines En­thusiasten für Neue Musik, der sich vor allem dem Werk der Kiewer Avantgardisten und ihrem Lehrer Borys Ljatoschynskyj widmet. Der unermüdliche Gromov gibt beinahe jede Woche Solokonzerte im Chanenko-Museum, das, nachdem die Kunstsammlung evakuiert war, ein wich­tiger Musikveranstaltungsort wurde, aber auch in der Philharmonie von Kiew und Lemberg. Bei der Feier treffe ich den 86 Jahre alten Witalij Hodsjazkyj, einen je­ner Avantgardisten, die die ersten dodeka­phonischen, aleatorischen und sono­ri­schen Stücke der ukrainischen Musik­ge­schichte erschuf.