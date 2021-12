Musical „Cabaret“ in London : Am Rande des Nervenzusammenbruchs

Das Playhouse Theatre in London brilliert mit einer Neuinszenierung des Musical-Klassikers „Cabaret“. In der Rolle des Conferenciers spielt kein Geringerer als Eddie Redmayne.

Wie zu einer Opiumhöhle führt eine schmale steile Treppe hinab in den Bauch des Theaters. Durch ein Labyrinth von Gängen, das mit lasziv tanzenden und musizierenden Figuren pulsiert, windet man sich im Dämmerlicht hinauf in den Zuschauersaal, in dem Tische um die Rundbühne arrangiert sind und das Orchester in den flankierenden Logen spielt.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

So wie Bühnengeschehen und reales Leben in „Cabaret“ verwoben sind zu einer die schleichende Durchdringung der Gesellschaft mit dem Virus des Nationalsozialismus versinnbildlichenden Schau, hebt diese neue immersive Inszenierung des berühmten Musicals von John Kander und Fred Ebb nach der Vorlage der Ber­liner Geschichten Christopher Isherwoods die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauern auf.