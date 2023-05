Lion Feuchtwangers „Erfolg“ gilt als einer der wichtigsten Schlüsselromane über München und Bayern, Wer etwas über die Bewohner des Landes Altbayern erfahren will, wird auch heute noch auf diesen 1930 erschienenen Roman zurückgreifen, dessen Untertitel „Drei Jahre Geschichte einer Provinz“ die Zeit der Handlung eingrenzt auf die Jahre 1920 bis 1923, dem Jahr des Hitler-Putsches. Der gebürtige Münchner Feuchtwanger liefert das Panoptikum einer Gesellschaft, welche die Ablehnung der Moderne eint, auch wenn sie noch so unterschiedliche Lebenswelten bewohnen. Bei Feuchtwanger kommen sie alle vor, Großkopferte, Politiker, Juristen, Halbwelt, Dienstboten, Künstler und Libertinäre – Dimpfl trifft Dümpfl, amalgamiert aus verschiedenen realen Personen oder erfunden, rund hundert Figuren, keine psychologische Tiefenbohrung.

Der Jude Feuchtwanger beschreibt die heraufziehende Machtübernahme der NSDAP, hält sie aber gleichzeitig für unvorstellbar. Sein Buch hat 860 Seiten, wirklich geeignet für eine Dramatisierung erscheint es nicht. Aber so eine Streichorgie, wie sie der Regisseur und künftige Burgtheater-Intendant Stefan Bachmann mit Dramaturgin Barbara Sommer unternommen hat, muss wohl ihren Reiz haben, zumal auch noch umgedichtet wurde. Nach der Notwendigkeit solcher „Theatralisierungen“ darf man dennoch immer wieder fragen.

Als wär's ein Rockkonzert

Lokalkolorit liegt Bachmann fern, er macht aus Feuchtwangers Textgebirge einen Brühwürfel. Eine hundertfünfzigminütige, punktgenau choreographierte Revue, ein getanztes Singspiel mit Choreinlagen, einen deklamatorischen Reigen vor minimalem Bühnenbild (Olaf Altmann): Zu Beginn und am Ende bildet ein Raster aus fünfzehn dunkelgrauen Rechtecken eine Wand, in der nur in der Mitte ein zellenartiges Guckloch aufgeht. Die längste Zeit wird auf einer Drehbühne im Schein hoher Bogenlampen gespielt. Und immerzu quillt aus dem Boden Nebel, als wär’s ein Rockkonzert. Die Musik kommt live aus dem Graben, bewegt sich zwischen Swing, Charleston, Gstanzl, Jodler und „Die Wacht am Rhein“.

Vierzehn Rollen bewältigt das hochkarätige Ensemble aus zwei Frauen und acht Männern. Die Kostüme sind ganz Roaring Twenties, das Make-up kräftig, die Sprache Hochdeutsch, nur der Justizminister Klenk (Florian von Manteuffel) kommt mit süddeutschem Akzent, Bierbauch, Lederhose und klimperndem Charivari daher. Zwei Handlungsstränge stehen nebeneinander: Museumsvizedirektor Martin Krüger (Thiemo Strutzenberger) hat unliebsame Bilder ausgestellt, darunter ein nacktes Selbstporträt einer Frau. Um ihn loszuwerden, hat man ihm einen Meineidsprozess angehängt, nun verrottet er drei lange Jahre im Zuchthaus und hält woyzeckhafte Monologe.

„Wahrhafte Deutsche“

Währenddessen versucht seine Geliebte Johanna Krain (Liliane Amuat) bei einem Parcours durch die Stadtgesellschaft, eine Amnestie für Krüger zu erwirken. Dabei geht sie nicht zimperlich vor, hat auch Affären, aber sie bleibt auf Kurs, wenn auch zunehmend fassungsloser. Krüger geistert derweil als androgyne Schönheit in Glitzerbikini und Federboa durch die Hinterbühne, die Geschlechtergrenzen waren schon vor hundert Jahren fließend. Politisch bewegt sich der Großteil der Münchner aber in eine Richtung, nämlich in die der „Wahrhaften Deutschen“ unter Führung von Rupert Kutzner, womit naturgemäß Hitler und seine Parteigänger gemeint sind.