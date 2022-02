Luzerner Sinfonieorchester : Wo die Musik wachsen kann

Michael Sanderling ist glücklich angekommen in Luzern: mit seiner Frau, zwei schulpflichtigen Söhnen, vor allem als Künstler. „Hier gibt es politisch eine völlig andere Situation als in Dresden“, sagt der ehemalige Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, als wir im neuen Orchesterzentrum des Luzerner Sinfonieorchesters am „Südpol“ zu Füßen des Pilatus zusammensitzen. „Hier wird das Engagement für ein Orchester nicht aufgerechnet gegen das für Kindergärten“. Für die Linkspopulisten im Dresdner Stadtrat war klassische Musik ein Minderheitenvergnügen, das weniger Unterstützung verdiente, als es erhielt. Im November 2016 hatte die rot-grün-rote Mehrheit im Kommunalparlament gegen den Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine extrem kurzfristige Budgetkürzung für Sanderlings Orchester von einer Viertelmillion Euro beschlossen, fünf Monate vor Eröffnung des neuen Konzertsaals im umgebauten Kulturpalast, fünf Wochen vor Beginn des neuen Haushaltsjahres.

Sanderling fühlte sich hintergangen, besonders von der Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (Die Linke). Sie habe bei einem gemeinsamen Abendessen am Vortag der Debatte nichts von der beabsichtigten Kürzung erwähnt, obwohl sie bereits wusste, dass es Pläne dazu gab. Als der Oberbürgermeister sich dann im Parlament leidenschaftlich für das Orchester einsetzte, da habe die Kulturbürgermeisterin ihre Stimme nicht erhoben, obwohl sie es hätte tun müssen. Sanderling erklärte auf der Stelle, er stehe für Verhandlungen zur Verlängerung seines Vertrages über 2019 nicht mehr zur Verfügung. „Ich war tief enttäuscht, nicht vom Orchester, auch nicht von der Dresdner Stadtgesellschaft, sondern von der Kulturbürgermeisterin, der ich nicht mehr vertrauen konnte“, bekräftigt er seinen Entschluss heute.

Bei den Dresdner Ereignissen wurde damals der Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters Numa Bischof Ullmann hellhörig. Er lud den Dirigenten zu einer zweiwöchigen Residenz im Konzert- und Kongresszentrum Luzern (KKL) sowie zu einer Südkorea-Tournee ein, alles im Frühjahr 2019, noch vor dem offiziellen Ende von Sanderlings Amtszeit in Sachsen. Der Dirigent fand Gefallen am neuen Orchester: „Ich bin selten im Leben musikalisch so glücklich gewesen wie hier. Die Musiker kommen sehr gut vorbereitet in die Proben und haben meine Einrichtung der Partitur schon gründlich gelesen. Zugleich ist das Orchester überaus reaktionsschnell, was zum einen damit zu tun hat, dass es auch Oper im hiesigen Theater spielt, zum andern, dass es aus der beweglichen Kommunikation einer Kammersymphonie herkommt. Und drittens hat das Orchester einen starken Entwicklungswillen. Es will weiterkommen und wachsen“. Das will vor allem auch der Intendant. Numa Bischof Ullmann, seit 2003 in Luzern, früher als Orchestermanager bei der Sinfonietta Basel beschäftigt, zählt zu den findigsten und risikofreudigsten Kulturmanagern der Schweiz. Und er hat Erfolg.

Das Luzerner Sinfonieorchester, 1805 gegründet, ist das älteste Orchester der Schweiz, war aber lange Zeit auch das kleinste. Mit Hilfe einer privaten Stiftung finanzierte Bischof Ullmann von 2005 an den Aufwuchs des Orchesters von fünfzig auf siebzig Musikern. Jetzt, mit Sanderling als Chefdirigenten, der James Gaffigan nachfolgte, soll das Orchester weiter wachsen, um das spätromantische Repertoire von Anton Bruckner und Richard Strauss aus eigenen Mitteln bewältigen zu können.

„Wir verhalten uns antizyklisch“, scherzt Bischof Ullmann, „überall werden die Institutionen geschwächt, hier werden sie gestärkt. Überall geht das Interesse an Tonträgern zurück, wir setzen weiter auf DVDs und CDs, weil sie wichtig sind für die Überlieferung unserer Arbeit“. Dem Intendanten ist es gelungen, am „Südpol“, einem Veranstaltungsort der freien Kunstszene und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Musikhochschule, ein neues Orchesterzentrum bauen zu lassen. Es beherbergt Stimmzimmer, Garderoben, Verwaltungsbüros, Säle für die musikalische Vermittlungsarbeit und einen Probensaal von viertausend Kubikmetern Raumvolumen in Studioqualität. Dort entsteht gerade eine Gesamtaufnahme der vier Symphonien von Johannes Brahms. Das Zentrum wurde 2020 bezogen und hat dreizehn Millionen Schweizer Franken gekostet, zu neunzig Prozent privat finanziert.