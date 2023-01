Mel C tanzt in London : Ein Spice Girl wie die anderen Tänzer auch: unfassbar gut

Sie ist nervös, und sie verwandelt diese Energie sofort in Kontrolle, in Spannung und Charisma: Mel C. tanzt in einer zeitgenössischen Choreographie in London, in Julie Cunninghams „How did we get here?“.

Harry Alexander, Julie Cunningham, Melanie C (von links) in „How did we get here?“ Bild: Camilla Greenwell

Wie Britney Spears 1998 in „Baby One More Time“ springt Melanie Chisholm, genannt Mel C oder Sporty Spice, zwei Jahre zuvor in „Wannabe“ von den Spice Girls einen Handstandüberschlag rückwärts. Das kommt aus dem Breakdance. Seit James Brown in den Siebzigerjahren bei seinen Konzerten auf der Bühne in den Spagat sprang, begann sich Breakdance zu einem Massenphänomen der Popkultur zu entwickeln. In den Neunzigerjahren kommt der Stil im zeitgenössischen Tanz an, William Forsythe etwa verbeugt sich vor ihm. Heute ist der brasilianische Choreograph Bruno Beltrão berühmt für seine davon beeinflussten athletischen und geheimnisvollen Choreographien.

Melanie Chisholm ist inzwischen achtundvierzig Jahre alt, und wie jetzt auf der Bühne des Sadler’s Wells Theatre zu sehen war, hat sich ihr Körper in dem Vierteljahrhundert kaum verändert. Die Oberarme der Kickboxerin und Triathletin sind so beeindruckend wie 1996. Auch wenn sie keinen Handstandüberschlag mehr springt, macht Julie Cunninghams Choreographie „How did we get here?“ von der Athletik der Popsängerin durchaus Gebrauch. Vor allem aber kehrt diese in dem Trio, das sie mit der Choreographin selbst und Harry Alexander tanzt, zu ihren Wurzeln als zeitgenössisch ausgebildete Bühnentänzerin zurück.