„Dornröschen“ in Wien : Hände weg von Petipa

Dornröschen“ ist ein einhundertzweiunddreißig Jahre altes Ballett. Seine Premiere im Sankt Petersburg des Winters 1890 war eine Sternstunde des Theaters. Allgemein gilt es als das großartigste Beispiel klassischen Tanzens. Weil damals an phantastischen und ganz unterschiedlich begabten Tänzern kein Mangel herrschte, beschäftigt das Ballett, dessen Li­bretto der Choreograph Marius Petipa gemeinsam mit seinem Theaterdirektor Alexandrowitsch Wsewoloschski nach einem Märchen von Charles Perrault verfasste, eine Vielzahl von Figuren und Charakteren: majestätische und flatterhafte, unheimliche und kokette, märchenhafte und verstrahlte, verbitterte und gesegnete. Durch seinen dritten Akt springt der Gestiefelte Kater, und wenn er in den Gassen verschwunden ist, jagt der Wolf Rotkäppchen hinterher. „Dornröschen“ hat silberne und goldene Feen, solche mit Flieder oder Krümeln im Präfix, schnellwachsende Hecken, Prinzen, die Chéri oder Charmant als nähere Bezeichnungen tragen, das personifizierte Böse wie das Gute, kurzum: Die Besetzung ist divers.

Martin Schläpfer ist das in Wien nicht genug. Einen Faun und eine Waldfee fügt er hinzu, etwas Musik von Giacinto Scelsi, die das Orchester der Wiener Staatsoper nicht spielen kann oder will und die daher vom Band kommt, und er zeigt – ein Schock – zu 98 Prozent seine eigenen Tänze. Für seine sehr überschaubaren Einfälle wirft er fast die gesamte Choreographie von Marius Petipa weg. Nur das Rosen-Adagio, bei dem Dornröschen, die im Ballett Aurora genannte Prinzessin, gleichzeitig mit den vier um ihre Hand anhaltenden Prinzen tanzt, sowie im letzten Akt der Grand Pas de Deux von Aurora und Prinz Désiré anlässlich ihrer Hochzeit haben es in Martin Schläpfers Fassung geschafft.

Bunte, geschmacklose Kostümchen

Was aber choreographisch passiert anstelle von Petipas einfallsreichen, mal der Musik vorauseilenden, mal sie umwirbelnden Variationen, den auf Tschaikowskys Takten wie auf Wellen der Schönheit schwebenden Bewegungsphrasen, seinen interessanten Bewegungsneologismen, der Süße seiner Port de Bras’ oder seines Epaulement, mit dem die über die Schulter schauenden, den Oberkörper sanft verschraubenden Ballerinen im selben Moment in Vergangenheit und Zukunft zugleich tanzen? Was, bitte, Wiener Staatsoper? Nicht viel Originelles, das aber ständig in großen Gesten.

Die Königin tanzt majestätischer als Louis XIV., die böse Fee Carabosse wie eine Hollywood-Diva, der Prinz liegt in der Visionsszene, wenn ihm die Fliederfee das Bild der schlafenden Aurora hinter der Hecke erscheinen lässt, auf dem Bauch vor Begeisterung. Vieles wirkt albern an diesem Abend, der dem Ballett auch den Spielwitz Petipas ausgetrieben und durch eine Biederkeit ersetzt hat, ebenso spießig und gewollt wie die bunten, geschmacklosen Kostümchen von Catherine Voeffray und die fußballtorgroßen Rosen im Bühnenbild von Florian Etti.

Nichts gewonnen, aber viel verloren

Das adlige Herrscherpaar ist so schrecklich edelmütig, dass es mit seinem Zeremonienmeister Catalabutte freundschaftlich die Köpfe zusammensteckt, Carabosse ist, so Martin Schläpfer im Programmheft, die „reifste und mächtigste der Feen“. Nur die Prinzen, die Aurora nicht kriegen, die sind dämlich, was man an ihrem affigen Aufzug erkennt. Das ist ja mal eine Neudeutung, die aufs Ganze geht. Nichts gewonnen, aber viel verloren, so muss man Schläpfers Selbstermächtigung zusammenfassen. Die Definition des Klassikers ist, und daran kann man die geschichtsvergessene gegenwärtige Tanzwelt nicht oft genug erinnern, dass man solche Werke immer wieder erleben möchte, weil es an ihnen endlos Interessantes zu studieren und immer neue Perspektiven zu entdecken gibt.

Alexej Ratmansky hat seine Reihe der Klassiker-Rekonstruktionen 2015 mit „Dornröschen“ gekrönt. Das ist ein Wendepunkt der Tanzgeschichte, ein cultural turn. „To tinker with the classics“, wie das Herumdoktern an den Klassikern in der einschlägigen Literatur genannt wird, ist überflüssiger denn je in dieser neuen Epoche des Tanzes, die ihre wertvollsten Originale endlich rekonstruiert hat und kennt und Veränderungen daher auch nicht mehr mit lediglich mündlicher und physischer Weitergabe und Bearbeitung legitimieren kann. Nun müsste sich endlich die Auffassung in der Tanzwelt durchsetzen, dass Tschaikowskys „Dornröschen“ von Petipas Originalchoreographie zu trennen so ist, als würde man die Orchestermusik von Mozarts „Zauberflöte“ von den gesungenen Arien trennen: Die instrumentelle Partitur bliebe, die Sänger würden etwas anderes dazu singen. Genau, das klingt irre, unvorstellbar. Beim Ballett der Wiener Staatsoper ist es Realität.

Mehr zum Thema 1/

Selbst der schwedische Choreograph Mats Ek, der 1996 den Tänzerinnen für seine – übrigens großartige – Tanztheater-Fassung von Dornröschen die Spitzenschuhe auszog, sagte bereits damals, entweder müsse man wirklich eine Idee für eine ganz andere Erzählweise der Geschichte haben oder die Finger von Petipas Schritten lassen. Eks Prinzessin Aurora geriet voll auf die schiefe Bahn und brachte nach der Hochzeit mit dem Prinzen das Kind des Drogendealers zur Welt. Das war radikal verrückt, aber in sich stimmig und voller unvergesslicher, zum Teil auch sehr witziger Szenen. Davon ist Schläpfers Wiener Fassung hundert verschlafene Jahre entfernt. Wenn man bedenkt, wie viele zeitgenössische Choreographen noch „Romeo und Julia“ oder „Giselle“ oder „Schwanensee“ meinen choreographieren zu müssen, als schriebe man das Jahr 1966, dann verspielt hier offenbar eine ganze Generation die Zukunft des Tanzes, die Chance, die Klassiker ihrer Zeit zu verfassen.