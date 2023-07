Gelegenheit macht Liebe. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. In Wolfgang Amadé Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“ gibt es Gelegenheiten in Hülle und Fülle. In der Inszenierung von Martin Kušej bei den Salzburger Festspielen gibt es am Ende all der vielen Irrungen und Wirrungen der Liebe auch ein Gebüsch. Auf kleinen Hügeln wuchert mannshoch das Gras, in dem sich die Figuren suchen und finden oder nicht finden.

Figaro ergeht sich in seinem Zürnen über die vermeintlich untreuen Frauen. Susanna kniet nieder und stimmt ihren versöhnlichen Gesang an. Mächtige Mannsbilder schleppen enthäutetes Wild durchs nachtdunkle Gelände. Der Graf bittet um Verzeihung für das Unverzeihliche: das wirre Ende einer dämlich-dürftigen Posse, zu der Mozarts Oper aller Opern her- und zugerichtet wurde, auch durch Eingriffe in die Szene und die innere Handlung der Rezitative. In den deutschsprachigen Übertiteln werden die hintersinnig-anspielungsreichen Texte des Librettos im jedermännischen Boulevardstil dargereicht.

Während der Ouvertüre stehen elf triste Figuren auf der Bühne und blicken müde und träge ins Publikum. Sie bewegen sich nur, um zur Zigarette oder zur Flasche zu greifen. Der Ort des Geschehens ist ein Hotel, dessen Räume im Verlauf der Handlung hin- und hergeschoben werden. Zu Beginn: rechts eine Bar, links der Hauseingang. Er öffnet sich, es knallt, ein Mann stürzt mit durchschossener Brust auf den Boden.

Ein böser Blick auf eine verrottete Gesellschaft?

Während die hellwache Susanna in der Bar den benommenen Figaro darüber aufklärt, was ihr und ihm im Hochzeitszimmer bevorsteht, kniet ein Mann neben dem Toten nieder und leert ihm die Taschen. Knalliger Auftakt zu einer wüsten und zugleich unendlich tristen Sex-and-Crime-Ballade. Dies mit der Folge eines quälend widersprüchlichen Verhältnisses zwischen dem inneren Geschehen, der Musik, und der äußeren Handlung, die durch Eingriffe in die Rezitative „gestrafft“ wurde.

Beginn Akt II: Während die Contessa – „Porgi amor“ – ihre Wehklage über das Welken der Liebe anstimmt, blickt sie auf Gustave Courbets bitteres Gleichnisbild über den „Ursprung der Welt“: auf die Vulva, während auf der größeren rechten Seite der Bühne eine nackte Frau auf dem Rand einer Badewanne für ein Schaumbad sitzt. Nach dem Fenstersprung des Cherubino erlischt das Licht im Theater. Das Publikum ist so verwirrt (oder auch nur ahnungslos?), dass es wie zu einem Aktende Beifall klatscht. Es wird hell, und zu sehen ist der müllsackgefüllte Hinterhof, in den Cherubino gesprungen ist. Zu Beginn des dritten Aktes erwachen Susanna und der Graf nach amourös verbrachten Stunden. Als Lover nimmersatt lässt sich der Graf auch von einer nackten Prostituierten in die Socken und Klamotten helfen und entlohnt sie mit einem Bündel von Geldscheinen. Und wenn ein Chor auftritt, um dem Grafen für die Abschaffung des „Rechtes der ersten Nacht“ zu danken, stehen junge Mädchen vor den Fenstern und klatschen ihre blutbefleckten weißen Kleider an die Scheiben.

Ein böser Blick auf eine verrottete Gesellschaft? Nein, vielmehr eine kokette Spießerei der Unmoral. Das Ärgernis: Dass die Szene in kaum einer Sekunde mit der Musik zur Deckung gebracht wird, nicht einmal mit dem äußeren Geschehen. Im Begleittext des gewohnt salzburgisch-opulenten Programmhefts spricht Olaf A. Schmitt, der Dramaturg der Produktion, von der „sehnsuchtsgetriebenen Elektrizität“, von der die Figuren gesteuert werden. Wenn sie denn auf der Bühne entsprechend verkörpert worden wären!

Melodisches Gewicht

Umso versöhnlicher, dass sich Mozarts Musikgestalten nicht einfach zu unbedarften Typen dekonstruieren lassen. Diese Gestalten bekommen insbesondere bei den Protagonistinnen ein fein gezeichnetes Profil, geschärft durch die Führung des französischen Dirigenten Raphaël Pichon. Er sichert dem Klang der Wiener Philharmoniker, nach einem Kaltstart in der Ouvertüre, ein klares, markantes Relief. Sein Gespür für die Begleitung der Sänger – für die Entwicklung und dramatische Spannung der Arien – ist rundum überzeugend.

Als Vertreter der historischen Aufführungspraxis geben die Sänger den Worten in den Rezitativen durch Appoggiaturen ihren Sinn, in den Arien das melodische Gewicht. Ob Cherubino in „Non so più“ oder Figaro in „Non più andrai“, die zweiten Strophen der Arien werden ebenso kunst- wie geschmackvoll ausgeziert. Zum Höhepunkt gerät Susannas „Deh vieni“ im vierten Akt. Die schlanke Stimme der französischen So­pranistin Sabine Devieilhe bezaubert sowohl durch ihren weit tragenden Glockenklang als auch den kantablen Fluss in der mittleren Lage. Die Kadenz der Arie wurde zu einem Meisterstück expressiven Ziergesangs. Auch die Partie der Gräfin war mit dem mahagonitim­brierten Sopran von Adriana Gonzáles trefflich besetzt.

Wunderbar die Bindung der zentralen Phrasen in „Dove sono“, beachtlich der Triller in dem von Pichon eindringlich beschleunigten Schlussteil der Arie. Lea Desandre hatte leichte Probleme, den kurzen Noten in „Non so più“ klanglichen Nachdruck zu geben, verzauberte aber durch Kantabilität in „Voi che sapete“ – ebenso durch die Anmut der Darstellung. Sehr schön der reiche und dunkel tim­brierte Klang, mit dem Serafina Starke aus Barbarinas „L’ho perduta“ eine vokale Gemme formte. Die Protagonisten wurden mit gröberen Konturen gezeichnet. Der Stimme von Andrè Schuen, zuletzt in Salzburg ein famoser Guglielmo, fehlte es, gerade in rezitativischen Passagen, an klanglicher Prägnanz, auch im Duett mit Susanna, in dem sie eigentlich einen kosenden Ton braucht.

In der großen Arie wurde sie forciert, sodass eine geschmeidige Formung der Koloraturen nicht möglich war (und schon gar nicht der Triller). Der Bass Krzysztof Bączyk setzte seine klangreiche Stimme mit großer Kraft ein, bildete aber die Vokale mit einem recht monotonen Einheitsklang. Die Artikulation rascher Passagen blieb dabei meist auf der Strecke, so wie auch Peter Kalmán im Sillabato von „La vendetta“ die Silben purzeln ließ.