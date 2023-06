Das Wort Machtmissbrauch ist eigentlich ein Pleonasmus. Läuft doch der Besitz von Macht immer auf Ausübung derselben und somit auch auf einen Gebrauch hinaus, der von der weisungsempfangenden Seite als missbräuchlich empfunden werden kann. Machtausübung, ohne dass sich irgendjemand verletzt, gemaßregelt oder missverstanden fühlt und dieses Gefühl semantisch zu seinen Gunsten einordnet, ist kaum vorstellbar. Das macht den Sachverhalt nicht besser oder schlechter, es rückt ihn nur in ein realistisches Licht.

Die darstellenden Künste sind ein Bereich, in dem die Kategorie Macht besondere Brisanz besitzt. Denn von Kunst, die Macht propagiert, hört man – zumindest in unseren westlichen Gefilden – relativ selten. Das bedeutet andererseits, es besteht ein inhärenter Widerspruch zwischen dem, was an Kunst und der Art, wie diese Kunst produziert wird – nämlich nach wie vor in den überwiegenden Fällen in Strukturen, die trotz geschicktester Tarnung auf Befehl und Gehorsam aufbauen. Beim Film und im Theater ist die Sache besonders auffällig, denn hier arbeiten Menschen in hierarchischer Ordnung zusammen – was nicht heißt, dass es nicht auch im Verhältnis von Galeristen und Malern, von Musikproduzenten und Hip-Hop-Sängern zu einer missbräuchlichen Anwendung von Macht kommt.

Diffuses Unsicherheitsgefühl

Eine für das ARD-Mittagsmagazin in Auftrag gegebene anonyme Onlineumfrage zu Machtmissbrauch an deutschen Theatern mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Bundesländern führt die offenbar prekären Verhältnisse drastisch vor Augen: Demnach gaben fast neunzig Prozent der rund 750 befragten Bühnenschaffenden an, dass sie Macht schon einmal als Missbrauch erfahren haben. Aus dem, was die Betroffenen als Belege anführen, leitet sich ein weit gefasster Machtbegriff ab: Die Berichte reichen von physischer Gewaltandrohung und Mobbing bis zu verbalen Übergriffen und einem diffusen Unsicherheitsgefühl.

Das führt zu der naheliegenden Frage, wie man dem Phänomen begegnen kann, ohne verharmlosend die Schultern zu zucken oder überregulierend den lebensnotwendigen Schutzraum der Kunst einzuschränken. Was klar ist: Anstand im Umgang ist nicht leicht einklagbar. Die Versuche, erprobte Mittel aus der Wirtschaftswelt in die oft unübersichtlichen Abläufe des Theaters zu überführen, stoßen, so hört man von verschiedener Seite, auf Widerstand der Altvorderen. Es stellt sich die Frage, ob die Einhaltung von Compliance-Regeln bei einer Probe des Ophelia-Monologs wirklich der Maßstab sein sollte.

Ertragreicher scheint es, das kollektive Bewusstsein für Grenzübertritte zu schärfen und auch in Mithaftung zu nehmen. Wenn hinter der Hand von einer mobbenden Intendantin oder den unerträglichen Umgangsformen eines Theater­leiters die Rede ist, muss die Sache zur Anzeige gebracht werden. Erst einmal intern, mit den bewährten Mitteln der gewerkschaftlichen Vereinigungen, und wenn das nicht hilft, dann öffentlich. Wo Unmut nur anonym als vage Behauptung geäußert wird, muss auch weiterhin die Unschuldsvermutung gelten. Denn auch Führungspersonen haben das Recht, vor Machtmissbrauch, etwa durch den ehrabschneidenden Einsatz sozialer Medien, geschützt zu werden.

Klima der Angst

Es gibt ein prominentes Beispiel, in dem der Schutz einer leitenden Theaterperson zu einer problematischen Unantastbarkeit geführt hat. Die Rede ist von Shermin Langhoff, der Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters. Schon vor einigen Jahren hatten Angestellte des Hauses schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. In ihren Schilderungen ging es unter anderem um verbale Gewalt und Mobbing. Viele Medien beschrieben ein „Klima der Angst“ an dem Berliner Theater – ohne nachgewiesene Vorfälle nennen zu können. Mittlerweile ist der Vertrag von Shermin Langhoff bis zum Jahr 2026 verlängert worden.

Mehr zum Thema 1/

Über die Onlineumfrage haben sich nun, wie der RBB berichtet, auch wieder Mitarbeiter des Maxim-Gorki-Theaters zu Wort gemeldet, die nach wie vor von einem unguten Arbeitsklima sprechen. Aus Furcht vor Repressalien traue sich allerdings niemand, Kritik zu äußern. Da droht die Sache dann zum Teufelskreis zu werden. Denn wenn ein Ensemble nicht den Mut aufbringt, den erfahrenen Machtmissbrauch Einzelner gemeinsam zur Anzeige zu bringen, kann es auch keine Veränderung erhoffen. Die Öffentlichkeit darf nicht als Ausputzer für den fehlenden Kollektivgeist von Theaterangestellten missbraucht werden.