Münchner Premieren : Im Sog der verlorenen Paradiese

In der theoretischen Fähigkeit zur praktischen Vernunft unterscheidet sich der menschliche Selbstkontrollverlust vom tierischen Instinkt. Darum sind Drang und Gier zutiefst menschliche Vergehen, schon Adam und Eva gaben ihnen nach, die biblischen Gebote verurteilen sie. Doch was macht der fette Friedhofsgärtner als kleiner Mann in seinem engen, matten, eintönigen Leben? Er pflanzt sich in ein neues Eden und feiert Drang und Gier darin.

Die menschliche Maßlosigkeit

Gleich zwei Premieren des Münchner Residenztheaters rückten am vergangenen Wochenende die menschliche Maßlosigkeit ins Rampenlicht. Im Marstall drehte sich das Glühlämpchenkarussell der amerikanischen Opernregisseurin Lydia Steier in Anwesenheit des Theaterurgesteins Franz Xaver Kroetz um dessen postsexrevolutionäre Befreiungsgroteske „Der Drang“ (1972/1994). Im Residenztheater präsentierte Evgeny Titov die steinige Materialismus-Dystopie „Gier unter Ulmen“ (1924) des vierfachen Pulitzer- und Nobelpreisträgers Eugene O’Neill (1888–1953) als düsterste Tragödie einer elementaren zwischenmenschlichen Unwucht aus Missgunst und Begierde.

110 Minuten Drang und 110 Minuten Gier – zwei Theaterabende, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das Kontrastprogramm war Zufall: Die ­Kroetz-Premiere wurde zwei Pandemiejahre lang und zuletzt krankheitsbedingt verschoben. Nun stand das komische dem tragischen Extrem direkt gegenüber, und doch verband sie die vergebliche Sehnsucht nach Ideal und Illusion, das blinde Verlangen, das Scheitern an der Realität. Obendrein besitzen beide eine klare, starke, stringente Inszenierungshandschrift.

Lustvoll liebestoll, besessen gewalttätig, mordlustig eifersüchtig: Das grenzüberschreitende Eindringen in die Privatsphäre eines anderen findet in Lydia Steiers „Drang“ in der Überzeichnung statt. Christoph Franken, Nicola Kirsch, Vincent Glander und Liliane Amuat bilden ein um-werfend komisches Achtzigerjahre-Quartett, in dem die Familienverhältnisse um ein Friedhofsgärtnerehepaar, ihren Schwager und seine Geliebte ganz und gar nicht stimmen. Doch was nicht passt, wird passend gemacht – die Zwergenproportionen in den vier Tortenstückzimmern der Bühne und die Deformationen in den Fatsuit-Kostümen von Blake Palmer stehen symptomatisch dafür. Nur Fritz, exhibitionistisch und krankhaft sexuell hingezogen zu all den kleinen monochromen Teddybären in seinem ehemaligen monochromen Kinderzimmer, geht stur seinen Weg. Freiheit und Selbstbestimmtheit als Segen und als Fluch.

„Ich will nicht glücklich sein“

„Ich will nicht glücklich sein – nicht durch dich.“ Mit diesen kalten Worten widersteht auch Eben in „Gier unter Ulmen“ der oberflächlichen Versuchung. Evgeny Titov führt das Publikum weg von O’Neills Handlungsort, dem Neuengland um 1850, weg von jedem vermeintlichen Idyll unter Ulmen. An dessen Stelle schuf Bühnenbildner Duri Bischoff nun schroffe schwarze Schieferfelsen als scharfkantige Endzeitkulisse, die im Gegensatz zu den assoziierten Eis- und Nebelmeeren Caspar David Friedrichs nichts romantisch Verheißungsvolles an sich hat. Dadurch verliert der Text das Amerikanische und gewinnt Spannung und Transzendenz.

Umgeben von hohen unwirtlichen Steinmauerruinen, in einem Zwielicht ohne Jahres- oder Tageszeiten vegetieren hier Menschen, die vielleicht die letzten ihrer Art sind. Eva Dessecker kleidet Simon Zagermann und Niklas Mitteregger so verwahrlost, dass die tumben Brüder Simeon und Peter, beide Ende dreißig, wie jenseits des Zivilen wirken. Gierig leckt Peter frisches Blut aus einem Schafskadaver, und ihr einstiges Heim wirkt plötzlich wie ausgebombt. Für ihre Vision, im „Goldenen Westen“ Glück zu schürfen, scheinen sie dieser Tage mehr Kontinente überqueren zu müssen als bloß den amerikanischen. Ihr Halbbruder Eben, 25, dessen geliebte Mutter und Eigentümerin der Farm durch die Willenskraft des Vaters Ephraim starb, ist rechtmäßiger Erbe. Doch Ephraims halb so alte dritte Ehefrau Abbie ergreift nun Besitz. Ihre Habgier macht bei O’Neill selbst vor der Liebe keinen Halt, bei Evgeny Titov schließlich auch nicht vor der Sonne. Denn hier kreist jeder um sich selbst: die ihre weiblichen Reize ausspielende Abbie, der Pia Händler neben aller Sucht nach Dominanz auch ein stilles, sensibles Gewissen schenkt; der alte Ephraim Cabot, dem dank Oliver Stokowskis Darstellung bei jedem Schritt und jedem Hammerschlag die Überwindung der Gebrechlichkeit anzumerken ist zugunsten einer ungebrochenen, gottesfürchtigen Härte; der unbedarfte, aber voller Überzeugung um das ideelle Erbe kämpfende Eben, den Noah Saavedra als zwischen Begehren und Aufbegehren, Naivität und „unterdrückter Lebenskraft“ Hin- und Hergerissenen verkörpert.

Abbie ist in diesem griechischen Szenario Klytaimnestra wie Medea, und während Ephraim fanatisch den biblischen Himmel beschwört, verzweifelt Eben an den Sinnfragen einer Metaphysik. Dieser massive existenzielle Dreiklang, untermalt von gefährlich sphärischen Disharmonien und Pauken- als Weltuntergangseinschlägen zwischen den Szenen (Musik: Moritz Wallmüller), inspiriert den Regisseur zu einer satten, archaischen Bühnensprache, die den Menschen mehrmals deutlich auf sein tierisches Wesen zurückführt. Er verführt ihn aber auch zum Zuviel einer Monumentalästhetik: zum Ausstellen von Schönheit in der Kargheit, wenn er die nackten Körper Abbies und Ebens minutenlang als unheilssprengende Lebensquelle zwischen Frau und Mann zelebriert, während der durch die Sopranistin Dora Garcidueñas verkörperte Muttergeist seinen Segen gibt.

„Über Außenseiter lässt sich das Allgemeine erklären“, sagt Franz Xaver Kroetz. In der Darstellung der Einsamkeit des Individuums ist das in München zweimal gelungen: Großer Applaus an beiden Abenden.