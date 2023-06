Festspiele in Bergen : Tosca am Fjord

Lise Davidsen ist in Bayreuth als Wagner-Sensation gefeiert worden. In ihrer Heimat Norwegen bezaubert sie nun erstmals als Puccini-Sängerin.

Was ist die Stadt wohl, als das Volk“, heißt es in William Shakespeares Klassenkampf-Tragödie „Coriolanus“. Im norwegischen Bergen sind es Bürger und Besucher, die zum Auftakt der Festspiele der Stadt huldigen: mit einer fröhlich-zeremoniellen Parade auf einem über den Gehwegen errichteten Catwalk: vor Video-Wänden von Gisle Martens Meyer und bizarren Fotos von Thor Brødreskift, zur Musik von Finn Tokvam, der Bergen-Hymne „Nystemten“ und der Nationalhymne „Ja, wir lieben dieses Land“. Welch wunderbar sinnlich-nachdenkliches Vorspiel zum wichtigsten Mehrsparten-Festival Nordeuropas.

„Warum wird Bergen eigentlich das Salzburg des Nordens genannt?“, scherzt ein Journalistenkollege, „wann kann Salzburg als Bergen des Südens bezeichnet werden? Hier ist man der Zukunft doch um einen Schritt näher.“ Das mag den Intendanten Lars Petter Hagen freuen. Ihm liegt daran, dass nicht nur „der Garten der Erinnerung“ gewässert, sondern auch in einem „Labor der Zukunft“ gearbeitet wird statt des Kraxelns im Überbau. Kennzeichnend, dass er Alex Ross, den Musikkritiker des „New Yorker“, für einen Vortrag und eine Diskussion unter dem Titel „Thinking beyond the canon“ eingeladen hat. In seinem Buch „The Rest is Noise“ hat Ross Wege vorgeschlagen, nach Querverbindungen zwischen „klassischer“ und „populärer“ Musik zu suchen. Mit Blick auf Rezeptionsweisen sollen die Programme der Festspiele, so heißt es, Verstörung hervorrufen, Verbindungen schaffen und Vergnügen bereiten. Für die Verbindung zur Tradition steht diesmal die posthume Ernennung der diesjährigen Festspielkomponistin: Anne-Marie Ørbeck (1911 bis 1996), deren erste Symphonie 1954 in Bergen uraufgeführt worden war und an die mit einem „Porträtkonzert“ erinnert wird. Dies gehört inzwischen, wie die Wiederentdeckungen von Florence Price in den USA und Ethel Smyth in England zeigen, zu den unausweichlichen Herausforderungen für Festspiele.

Bergen war Außenkontor der Hanse

Bergen, 1070 gegründet und eines der wichtigsten Außenkontore der Hanse, hat selbst den Reiz einer Bühne. Beim Weg durch Bryggen, das Stadtviertel am Hafen, erinnern alte Bilder und Fotos an bunten Wänden an das mittelalterliche Leben. Der Weg führt zu der Mitte des 13. Jahrhunderts erbauten Håkonshalle, einst eine königliche Residenz, heute Ort für Feierlichkeiten und Konzerte.

Neunzehn Werke von vierzehn Komponisten auf drei Instrumenten innerhalb von 75 Minuten – damit entsprach der australische Pianist Anthony Romaniuk wohl unterschiedlichsten Erwartungshaltungen des Publikums. Auf dem Podium der Halle, von massiven, aus Bruchsteinen gefügten Wänden gefasst und von einem steilen Holzgewölbe überdacht, standen, wie auf dem Programmzettel angekündigt, ein Klavier, ein Cembalo, ein E-Piano CP70; dazwischen ein Hocker, auf dem der Pianist sich von Stück zu Stück drehte und die Miniaturen zu einem diffus-kleinteiligen Großwerk zu verbinden trachtete.

Anthony Romaniuk auf drei Instrumenten

Der Australier wird, im modischen Neusprech, avisiert als Pianist, der „ungemein vielseitig zwischen Jazz und alter Musik“ unterwegs sei und dabei alle nur denkbaren Tasteninstrumente „erkunde“. Zu erfahren, warum er für die drei „Pièces froides“ von Erik Satie mal das Klavier und mal den CP70 benutzt, wäre durchaus hilfreich gewesen. Worin die Verbindung der Stücke bestehen soll, ist allenfalls zu erahnen. Es gehe um die Idee des Perpetuum mobile und die Suche nach Hypnose, Trance und Groove durch die – nach welchem Prinzip? – gemixten Miniaturen zwischen Bach und Purcell und Satie und Glass. Dass Romaniuk dem rhythmisch monotonen Finalsatz von Beethovens Sonate op. 31 Nr. 2 durch ein überlanges Improvisationsgedonner einen zusätzlichen Kick zu geben versucht, kann für den, der guten Willens ist, vergnüglich sein. Wenn aber zum Schluss eine von ihm arrangierte Toccata arpeggiata von Johann Hieronymus Kapsberger in einen Synthesizer-Sound gemischt wird, ist das verstörende Vergnügen eines Imitats zu erleben.