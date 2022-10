Musical „Hamilton“ : Wofür wir damals kämpften, dafür kämpfen wir heute noch

In der Vorpremiere merkte man, dass sehr viele Leute im Saal das Stück schon kannten und einzelnen Nummern entgegenfieberten. Was macht es attraktiv für ein deutsches Publikum?

Das wissen wir noch nicht so genau. Ich bin sehr gespannt auf die Premiere. Es wird das erste Mal sein, dass ich das Stück sehe, ohne die Worte zu verstehen. Und ich habe die Worte geschrieben! Es war bemerkenswert, wie der Soundtrack im Jahre 2015 die Erde umrundete, noch vor der Premiere am Broadway. Ich erinnere mich an den Tag, als wir im National Public Radio das Album präsentierten. Es verkaufte sich noch schneller als die Karten für das Stück. So lernten viele Leute die Lieder auswendig, bevor sie überhaupt eine Aufführung gesehen hatten oder später die Aufzeichnung bei Disney Plus. Das steht in der Tradition von „Les Misérables“. Beides sind durchgesungene Stücke. Man hört die Lieder und bekommt die ganze Geschichte.

Was für ein Verhältnis haben Sie zu Deutschland? Ihre Frau stammt aus Österreich.

Ja, die Vorfahren meiner Frau kommen väterlicherseits aus der Dominikanischen Republik, mütterlicherseits aus Österreich. Und ich habe einen Vetter, der Rechtsanwalt in München ist. Von meiner Schwiegermutter habe ich ge­lernt, wie man mit Babys Deutsch spricht. Also spreche ich ein sehr gebrochenes österreichisches Deutsch. Wir sind oft bei den Verwandten in der Nähe von Salzburg.

Wirft die deutsche Sprache besondere Schwierigkeiten auf, wenn es um die für Ihren Stil charakteristische Verbindung von Rap mit anderen Idiomen geht?

Das ist ganz und gar nicht meine Erfahrung. Bei meinem ersten Treffen mit den Übersetzern war meine österreichische Cousine Vera dabei, weil sie uns gerade in New York besuchte. Die Übersetzer waren überrascht, dass ich mit meiner eigenen österreichischen Crew kam. Sie hatten damals erst drei Lieder übersetzt. Im Grunde war es noch eine Art Vorsingen, ihre Bewerbung um den Job. Aber was sie machten, war sehr innovativ. Denn es geht hier um mehr als um eine akademische Übersetzungsarbeit. Das Wichtigste war mir, so viel wie möglich von den Binnenreimen zu erhalten. Da gibt es zum Beispiel Verse wie – ich habe es jetzt in Deutsch im Kopf, ich muss es zurückübersetzen –: „Ev’ry burden, ev’ry disadvantage / I have learned to manage, I don’t have a gun to brandish / I walk these streets famished / The plan is to fan this spark into a flame / But damn, it’s getting dark, so let me spell out the name!“ Sie hören, das sind keine Reime nach dem Schema „moon“ und „June“. Es war gut, einen Rapper und einen Musicaltexter als Übersetzer zusammenzubringen. Wenn ich die Übersetzung anhöre, ist alles, was ich höre, wie viel sich reimt – denn ich verstehe ja kein Deutsch.

Und Sie können sich auch eine Übersetzung etwa ins Französische vorstellen?

Unbedingt! Wir haben jetzt den Beweis, dass es machbar ist. Zum ersten Mal ist das Stück jetzt wirklich übertragen worden, Schlagzeit für Schlagzeit. Ein großer Teil des Verdiensts kommt Kurt Crowley zu, der einer der Dirigenten der Uraufführungs-Spielzeit am Broadway war. Er hat Deutsch gelernt, um die Arbeit in Hamburg zu übernehmen. Alle drei Monate gab es eine Beratung über Zoom. Er ordnete den Text in drei Säulen an: meine Verse, die deutsche Übersetzung und die englische Rückübersetzung, und wir sind sie Wort für Wort durchgegangen. Meine Devise war: Sie sollten ruhig neue Metaphern verwenden, um dem nahezukommen, was ich sage. Und bei einem Unentschieden zwischen zwei Varianten bekam die mit dem Reim den Zuschlag. Es ist großartig, wie nah sie durchweg dem Sinn gekommen sind, unter Beibehaltung des Reimschemas. Das ist ein sehr anspruchsvolles Kreuzworträtsel, eine eigene Kunstform.